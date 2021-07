Według platformy internetowej Doctolib, służącej do zapisywania się na szczepienia, tylko w poniedziałek zarejestrowano 926 tys. zgłoszeń na szczepienie przeciw Covid-19.

Wieczorem w tweecie zadowolenie z tego wyniku wyraził minister zdrowia Olivier Veran, przypominając że szczepionek starczy dla każdego, a pracownicy służby zdrowia czekają na zgłoszonych w dziesiątkach tysięcy punktów szczepień.

We wtorek minister Veran ostrzegł, że sytuacja covidowa we Francji jest wciąż trudna, a statystycznie "wirus dubluje się co pięć dni".

Prezydent Macron w poniedziałkowym wystąpieniu zapowiedział, że obowiązek posiadania certyfikatu sanitarnego (le pass sanitaire) potwierdzającego szczepienie bądź nabycie odporności na Covid-19 będzie od sierpnia dotyczył osób wybierających się do kawiarni, restauracji, centrów handlowych, planujących przejazd pociągiem lub długą podróż oraz odwiedzanie placówek medycznych. Dodał, że mniej więcej za 10 dni certyfikat ten będzie obowiązywał również w miejscach rozrywki i placówkach kulturalnych.

Prezydent Macron zapowiedział także wprowadzenie od 15 sierpnia obowiązkowych szczepień dla medyków i pracowników placówek opiekuńczych. Według rzecznika rządu Gabriela Attala, obowiązek obejmie nieco ponad 4 mln osób.

Francja: Od sierpnia obiad w restauracji i zakupy w centrum handlowym tylko dla zaszczepionych

13 lipca w dwóch francuskich terytoriach zamorskich - Martynice i Reunion - przywrócony został stan wyjątkowy. Decyzja uzasadniona jest "niezadowalającym poziomem zaszczepienia" na tych obszarach.

Od 21 lipca każdy powyżej 12. roku życia będzie musiał okazać certyfikat sanitarny (pass sanitaire), poświadczający zaszczepienie przeciw koronawirusowi, nabycie odporności po przejściu choroby lub negatywny wynik testu, by móc uczestniczyć w wydarzeniach z udziałem powyżej 50 osób w "miejscach wypoczynku i kultury".

Od początku sierpnia obowiązek okazania certyfikatu obejmie wybierających się do kawiarni, restauracji, centrów handlowych, planujących przejazd pociągiem lub długą podróż oraz odwiedzających placówki medyczne.

Następnie na początku września rozpocznie się kampania szczepień przypominających dla osób, które pierwszą dawkę otrzymały w styczniu bądź lutym.

Do 15 września zaszczepić się muszą pracownicy służby zdrowia i placówek opiekuńczych. Jeżeli nie zastosują się do obowiązku w tym terminie, nie będą oni mogli pracować i nie będą otrzymywać wypłat.

Od października za dotychczas opłacane przez państwo testy PCR na żądanie trzeba będzie zapłacić już z własnej kieszeni. Wyjątkiem pozostaną testy zlecone przez lekarza.

Macron zastrzegł w poniedziałek, że kwestia obowiązkowego szczepienia przeciw Covid-19 dla wszystkich obywateli pozostaje otwarta i będzie uzależniona od dalszego rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju.