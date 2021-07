Chińskie władze przyjęły zasadę „zero tolerancji” dla wirusa i stanowczo reagują na pojawiające się sporadycznie lokalne ogniska zakażeń, by nie dopuścić do nawrotu pandemii na dużą skalę. Stosują również poważne ograniczenia wjazdu do kraju i surową kwarantannę przyjezdnych.

W 40 spośród 76 nowych przypadków objawowych do infekcji doszło na terenie ChRL, z czego 39 wykryto w prowincji Jiangsu, której stolicą jest Nankin. Trwa tam obecnie druga tura testów przesiewowych, które zarządzono po wykryciu kilku przypadków wśród pracowników miejscowego lotniska.

Państwowa komisja zdrowia zgłosiła również w poniedziałek 24 nowe zakażenia bezobjawowe, które nie są w Chinach zaliczane do „potwierdzonych przypadków” Covid-19. Cztery z nich określono jako infekcje lokalne, wykryte - po jednej - w prowincjach Jiangsu, Anhui, Guangdong i Syczuan.

Władze Nankinu zamierzają po raz drugi przebadać na koronawirusa wszystkich 9,3 mln mieszkańców. Podniosły również poziom oceny zagrożenia epidemicznego w jednej dzielnicy na wysoki, a w części innych na średni – podały państwowe media.

Łącznie od początku pandemii w Chinach kontynentalnych wykryto 92 605 objawowych zakażeń koronawirusem, a bilans zgonów na Covid-19 wynosi 4636 – wynika ze sprawozdania państwowej komisji zdrowia. Władze nie informują, ile było łącznie zakażeń bezobjawowych.