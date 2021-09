Kraska pytany w Polsat News o dzisiejszy raport Ministerstwa Zdrowia dotyczący zakażeń Covid-19, podał, że "fala wzrostowa utrzymuje się, trend wzrostowy jest bardzo widocznie utrwalony". "Jak porównamy tydzień do tygodnia to dzisiaj będziemy mieli wzrost (zakażeń-PAP) o ponad 55 proc." - powiedział. W dalszej części programu mówił, że wcześniej ten wzrost wynosił 17-20 proc. porównując tydzień do tygodnia.

Podał, że "nowych przypadków przybywa; powoli, ale systematycznie przybywa też osób, które muszą być hospitalizowane". Kraska zachęcił ludzi do szczepienia się.