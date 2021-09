Minister zdrowia został zapytany na poniedziałkowej konferencji prasowej o poszerzenie katalogu osób, które mogą mieć podawaną trzecią dawką szczepionki, i czy będzie ona dostępna dla wszystkich chętnych.

Niedzielski przypominał, że od 1 września trzecią dawką szczepionki mogą się szczepić osoby z upośledzeniem odporności. "Ta grupa to około 220 tys. osób" - wskazywał.

"W tej chwili, razem z Radą Medyczną, prowadzimy ciągły dialog na ten temat. W ostatnich dniach został złożony do EMA (Europejskiej Agencji Leków - PAP) wniosek o ocenę dowodów naukowych, które są związane z podawaniem trzeciej dawki. EMA będzie to oceniała do 4 października" - mówił minister.

"W rozmowie z panem premierem używamy pewnych argumentów dotyczących tego, czy możemy czekać aż ta procedura administracyjna się zakończy. Prawdopodobnie dziś bądź jutro z panem premierem podejmiemy decyzję, co z tą trzecią dawką. Generalnie raczej się przychylamy, dyskutujmy jeszcze o szczegółach dotyczących komu, ona powinna być (podawana - PAP). Natomiast, chyba mamy obaj z panem premierem poczucie, że nie będziemy czekali do 4 października" - powiedział Niedzielski.

Podkreślił, że trwają również analizy dotyczące wieku osób, którym będzie mogła być podawana trzecia dawka szczepionki.

Minister zdrowia poinformował, że do tej pory trzecią dawkę szczepionki otrzymało 8 tys. osób.

Niedzielski odpowiadając na pytania dotyczące trzeciej dawki szczepienia powiedział, że "przyjmuje się, że będzie to preparat mRNA". "Co do tego jest powszechna zgoda, osoby, które korzystały też z preparatu Astry Zeneki też będą miały oferowane jako trzecią dawkę ewentualnie mRNA, ale ja tu nie chciałbym jeszcze tego przesądzać" - mówił szef MZ.

Na początku września Europejska Agencja Leków poinformowała, że rozpoczęła ocenę wniosku ws. stosowania trzeciej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 firm Pfizer/BioNtech sześć miesięcy po drugiej dawce u osób w wieku 16 lat i starszych. (PAP)

autorki: Aleksandra Rebelińska, Wiktoria Nicałek