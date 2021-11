Minister zdrowia powiedział w Polskim Radiu 24, że ostatniej doby potwierdzono 15 900 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To rekord w IV fali epidemii.

"Ta dynamika niestety utrzymuje się na wysokim poziomie, bo my w zasadzie już powoli dobijamy do poziomu średniego dziennego w tygodniu 10 tys. zakażeń. To jest naprawdę dużo" – powiedział Niedzielski.

W czwartek MZ poinformowało, że badania potwierdziły 15 515 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Do piątku było to najwięcej w trwającej fali epidemii. Zmarło 250 osób z COVID-19.

Tydzień temu, 29 października, resort zdrowia informował o 9387 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i śmierci 102 chorych na COVID-19. Dwa tygodnie temu, 22 października, nowych przypadków było 5706, zmarło 50 osób.(PAP)

Autorka: Agnieszka Ziemska