"Na całym świecie możemy odczuwać niedobór strzykawek wykorzystywanych do szczepień, co może doprowadzić do poważnych problemów takich jak osłabienie tempa szczepień czy obniżenie standardów bezpieczeństwa" - powiedziała ekspertka WHO Lisa Hedman.

Efektem braku strzykawek mogą być opóźnienia w rutynowych szczepieniach, szczególnie tych przeprowadzanych u dzieci i personelu medycznego - rozwinęła Hedman. Dodała, że niedobór tych instrumentów medycznych może również zachęcać, szczególnie w biedniejszych krajach, do ich wielokrotnego wykorzystywania, co narażałoby pacjentów na niebezpieczeństwo.

Do tej pory na całym świecie podano ok. 6,8 mld zastrzyków ze szczepionką przeciw Covid-19, to prawie dwa razy więcej niż liczba wykonywanych rokrocznie standardowych szczepień. Rocznie produkuje się ok. 6 mld strzykawek do szczepień, jeżeli to się nie zmieni, w 2022 r. zabraknie od jednego do dwóch mld tych instrumentów - ostrzega ekspertka WHO.

Hedman zaapelowała również do krajowych władz medycznych o zaplanowanie swoich potrzeb i wcześniejszą organizację strzykawek, co pozwoli uniknąć panicznych zakupów na zapas, obserwowanych we wcześniejszych fazach pandemii np. w wypadku sprzętu ochronnego.