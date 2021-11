Lider PO rozmawiał przed południem z ekspertami zdrowotnymi, także z członkami rady medycznej ds. walki z Covid-19, która działa przy premierze Mateuszu Morawieckim.

O przebiegu szef Platformy poinformował na konferencji prasowej. Nawiązując do najnowszych danych resortu zdrowia, dotyczących czwartej fali pandemii, Tusk ocenił, że są one dramatyczne. Tym bardziej - zaznaczył - iż "niestety sytuują Polskę na samym szczycie tragicznego rankingu" dotyczącego Covid-19.

Powtórzył wielokrotnie formułowane już deklaracje, iż PO i Koalicja Obywatelska jest gotowa poprzeć działania rządu dotyczące walki pandemią, które rekomenduje rada medyczna. "Miałem okazję wczoraj rozmawiać telefonicznie, a dzisiaj bezpośrednio z członkami rady medycznej przy premierze. Głównym powodem było to, że tak naprawdę rząd nigdy nie poinformował o powodach, dla których po pierwsze nie informuje opinii publicznej, jakie to są rekomendacje, i po drugie - dlaczego nie realizuje żadnych rekomendacji rady medycznej" - mówił Tusk.

Dodał, że jego rozmowy z ekspertami ujawniły "bezwzględną i okrutną prawdę". "Otóż okazuje się, że konkluzje, jakie zapadają po spotkaniach rady medycznej, nie są uwzględniane przez rząd od wielu, wielu miesięcy. Jednym z najbardziej dramatycznych głosów był głos prof. Roberta Flisiaka, członka rady medycznej przy premierze - apelował o to, aby naprawdę odpolityzować, żeby zrezygnować z jakiejkolwiek propagandy, tylko żeby zostawić lekarzom i ekspertom nadawanie kształtu decyzjom, które są niezbędne" - podkreślił.

Tusk ocenił ponadto, że rząd nic nie robi w walce z pandemią. "Rząd abdykował, stchórzył przed pandemią - taki jest obraz ostatnich miesięcy, taki obraz wyłania się także z moich rozmów z lekarzami, profesorami, ekspertami, w tym z członkami rady medycznej przy rządzie Mateusza Morawieckiego" -

Resort zdrowia poinformował w środę o kolejnych ponad 28,3 tys. nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 460 osób z COVID-19. To najwyższa liczb zakażeń w IV fali pandemii w Polsce. Dokładnie rok temu wykryto 10 139 nowych przypadków, a tydzień temu – 24 239 zachorowań.

Tusk: spotkanie u marszałek Witek ma charakter głównie propagandowy

Uważam, że inicjatywa spotkania u marszałek Sejmu Elżbiety Witek ma charakter głównie propagandowy, ale chcemy wziąć w nim udział, by wykorzystać każdą okazję, żeby dowiedzieć się, co rząd ma zamiar zrobić ws. pandemii - powiedział w środę lider PO Donald Tusk.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek spotka się w środę o godz. 12 z przedstawicielami klubów i kół w sprawie wyjścia ponad podziałami z projektem dot. możliwości weryfikacji szczepień pracowników przez pracodawców.

Donald Tusk zwracał uwagę na środowej konferencji prasowej, że rekomendacje, jakich udziela Rada Medyczna są rekomendacjami dla rządu, a nie dla PR-owców, albo dla parlamentu.

"Dlatego uważam, że ta inicjatywa marszałek Witek ma przede wszystkim cel propagandowy, nie mam żadnych wątpliwości. Ale ustaliliśmy z przewodniczącym klubu parlamentarnego KO Borysem Budką, że będzie uczestniczył w tym spotkaniu, bo chcemy wykorzystać każdą możliwą okazję, żeby dowiedzieć się, co rząd ma zamiar zrobić i żeby powtórzyć w każdym miejscu, że rekomendacje Rady Medycznej, jeżeli będą podejmowane przez rząd, będą mogły liczyć także na nasze wsparcie" - powiedział Tusk.

Jak podkreślił, już nie ma czasu na zastanawianie się.

"Ta abdykacja rządu, to nic nierobienie, to uderzające tchórzostwo rządu w sprawie pandemii, ta niechęć do wzięcia jakiejkolwiek odpowiedzialności, to jest najbardziej tragiczny koszt, jaki sobie możemy wyobrazić, bo mamy najbardziej tragiczne statystyki śmiertelności" - powiedział lider PO. "Wzywam, żeby rząd zaczął podejmować decyzje i będzie mógł liczyć na nasze wsparcie" - zapewnił lider Platformy.