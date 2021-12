"Mamy potwierdzony drugi przypadek #koronawirus w mutacji Omicron w Polsce. Zakażona to 3-letnia dziewczynka zamieszkała w Warszawie. Pozytywny wynik testu PCR uzyskała 14.12. Próbka sekwencjonowana była w laboratorium w Katowicach" - przekazał w piątek resort zdrowia.

"GIS prowadzi obecnie wywiad epidemiczny. Wkrótce więcej szczegółów" - podało ministerstwo.

W czwartek katowicki sanepid potwierdził pierwszy przypadek wariantu omikron koronawirusa w Polsce. Mutacja została stwierdzona w próbce pobranej od 30-letniej obywatelki Lesotho, która w ubiegłym tygodniu uczestniczyła w szczycie cyfrowym ONZ w Katowicach. Obecnie przebywa w izolatorium w Myszkowie, czuje się dobrze – poinformował w czwartek wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Pierwszy przypadek zakażenia wariantem omikron na świecie wykryto w listopadzie w RPA. Od tamtej pory stał się przedmiotem badań.

Sekretarz generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus we wtorek poinformował, że do tej pory ten wariant wyryto w 77 krajach. Zaznaczył, że rozprzestrzenia się "w tempie, którego nie widzieliśmy przy żadnym innym wariancie".

Natomiast Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) w środę ostrzegło, że istnieje "bardzo wysokie" ryzyko, że nowy wariant koronawirusa omikron stanie się dominujący w Europie na początku przyszłego roku i doprowadzi do rosnącej liczby ciężkich zachorowań na Covid-19.