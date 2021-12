U pacjentów onkologicznych szybciej niż u zdrowych osób spada odporność po pełnym zaszczepieniu się przeciw Covid-19, co jest argumentem za regularnym podawaniem im dawek przypominających - podał w środę izraelski serwis "Times of Israel", za publikacją w prestiżowym czasopiśmie naukowym "The Lancet".

W recenzowanym badaniu izraelskiego ośrodka badawczego wskazano, że osoby z chorobami nowotworowymi w momencie szczepienia trzecią dawką preparatu koncernu Pfizer miały znacznie niższy poziom przeciwciał po pełnym zaszczepieniu niż osoby zdrowe w tym samym wieku, które otrzymały pierwsze dwie dawki w podobnym czasie. Reklama 28,2 proc. pacjentów onkologicznych utraciło ochronę przeciw Covid-19 z powodu niskiego poziomu przeciwciał i tylko 1,4 proc. osób zdrowych - podkreślono. Po podaniu dodatkowej dawki szczepionki u 69 z 72 objętych badaniem pacjentów onkologicznych zaobserwowano szybki wzrost ilości przeciwciał, a u 144 osób zdrowych przyrost ten zanotowano u wszystkich. Epidemiolog: Od połowy stycznia czeka nas wzrost zachorowań Zobacz również "Wyniki tych badań jasno wskazują, że u osób w trakcie leczenia onkologicznego poziom przeciwciał obniża się szybciej niż u innych oraz że w przypadku tych osób regularne podawanie dawek przypominających ma sens" - mówił autor badania dr Hagai Ligumski, onkolog z Centrum Medycznego Suraski w Tel Awiwie. Naukowiec wraz ze współpracownikami zamierza wkrótce powtórzyć badanie, by sprawdzić, czy u jego uczestników poziom przeciwciał utrzymuje się po sześciu miesiącach od podania dawki przypominającej.