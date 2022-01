"Ponad 100 mln dawek zostało odrzuconych w samym tylko grudniu" - poinformowała w czwartek w rozmowie z posłami do Parlamentu Europejskiego Etleva Kadilli, odpowiedzialna za oddział zaopatrzenia dyrektor UNICEF.

Dodała, że głównym powodem odmowy przyjęcia szczepionek był ich krótki termin ważności.

Kraje wysokorozwinięte przekazują państwom biedniejszym dawki z krótkim terminem ważności i jest to najpoważniejszy problem wpływający na efektywność programu COVAX - podała agencja Reutera, powołując się na urzędników Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

COVAX - program mający zapewnić równy globalny dostęp do szczepionek przeciwko Covid-19 zarządzany przez WHO, promującą immunizację krajów rozwijających się organizację GAVI oraz fundusz CEPI pozyskujący środki na rzecz zwiększenia dostępu do szczepień - dostarczył dotąd 987 mln dawek szczepionek do 144 objętych programem państw. Jest głównym dostarczycielem preparatu do krajów rozwijających się.

Kadilli zwróciła również uwagę na problem ze składowaniem dostarczanych szczepionek, który także spowalnia szczepienie populacji najbiedniejszych państw. Kraje te mierzą się również z wysokim stopniem sceptycyzmu wobec szczepień oraz przeciążonymi szpitalami.

Komisja Europejska poinformowała, że z przekazanych przez UE 380 mln dawek szczepionek przeciwko Covid-19 wykorzystano jedynie 255 mln.

Według danych WHO w styczniu 2022 roku średnio 67 proc. populacji państw rozwiniętych zostało w pełni zaszczepionych, w krajach rozwijających się natomiast jedynie 8 proc. obywateli otrzymało pierwszą dawkę szczepionki przeciwko Covid-19.