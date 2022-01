Omikron pozostaje na powierzchniach plastikowych znacznie dłużej niż poprzednie warianty koronawirusa - wykazało nowe badanie japońskich naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Kyoto. Omikron może przetrwać na plastiku do 193,5 godziny - ok. 8 dni, a na skórze do ponad 21 godzin - sprecyzowano.

"Nasze badanie wykazało, że Omikron spośród wszystkich tzw. wariantów niepokojących (VOC - variant of concern) jest najbardziej trwały w środowisku, co może być jednym z głównych powodów wyparcia przez niego Delty i szybkiego rozprzestrzenienia" - napisano w publikacji naukowej. Reklama Japońscy badacze przekazali, że pomimo wyższej odporności nowego wariantu na etanol w porównaniu z pierwotnym szczepem Covid-19, Omikron jest całkowicie unieszkodliwiany po około 15 sekundach kontaktu z płynem dezynfekcyjnym. "Wysoce zachęcamy, by dalej korzystać z takich płynów (...) zgodnie z rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)" - napisano. Jak podaje Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), Omikron jest wariantem dominującym we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Badanie nie zostało jeszcze ocenione przez inne instytucje badawcze.