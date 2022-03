Specjalista zauważa, że gdy doszło do awarii elektrowni jądrowej w Czarnobylu, większość Polaków wpadła w panikę, przede wszystkim dlatego, że przekaz na ten temat był ograniczony. Przez kilka dni właściwie go nie było. Związek Radziecki przez długi czas utajniał informacje o wybuchu termicznym w elektrowni i o skażeniu.

"Był koniec kwietnia 1986 r. To, czym wtedy w Polsce dysponowaliśmy, by zablokować wchłanianie radioaktywnego jodu, to był właśnie płyn Lugola" – wskazał.

Prof. Lewiński zaznacza, że dziś w Polsce i w innych krajach na wypadek skażenia jodem promieniotwórczym przygotowane są zapasy jodku potasu w postaci tabletek. Tabletki zawierają jodek potasu w ilościach miligramowych, tzn. trzy rzędy wielkości większych niż dawki stosowane w leczeniu chorób tarczycy.

Ekspert podkreśla, że płyn Lugola przyjmowany na własną rękę grozi zaburzeniami czynności tarczycy.