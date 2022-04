Do europejskich krajów bez żadnych niemal koronarestrykcji należą m.in. Holandia, Dania, Słowenia, Islandia, Anglia.

W Austrii bary, kluby i miejsca apres-ski (oferujące rozrywkę w ośrodkach narciarskich) mogą wybierać między wprowadzeniem wymogu noszenia masek FFP2/N95, a okazaniem dowodu zaszczepienia bądź przechorowania lub negatywnego wyniku testu na koronawirusa. To samo dotyczy imprez wewnątrz budynków z ponad 100 uczestnikami.

Maseczki FFP2/N95 są ponownie obowiązkowe dla osób powyżej 14. roku życia we wszystkich pomieszczeniach zamkniętych. Obejmuje to transport publiczny, kolejki linowe i wyciągi narciarskie, wszystkie sklepy, centra kulturalne i rekreacyjne, hotele i restauracje. W Wiedniu wstęp do restauracji, barów, klubów i siłowni możliwy jest tylko za okazaniem dowodu zaczepienia lub przechorowania.

W Czechach nadal tylko osoby posiadające zaświadczenie o szczepieniu lub wyzdrowieniu, mają wstęp do restauracji i innych obiektów rekreacyjnych. Obowiązek noszenia maseczek FPP2/N95 w transporcie publicznym może zostać zniesiony począwszy od Wielkanocy.

W Estonii maseczki muszą nosić osoby w wieku 12 lat i starsze we wszystkich pomieszczeniach zamkniętych. Dodatkowo certyfikat covidowy sprawdzany jest przy wejściu do m.in. lokali rozrywkowych, kin, teatrów, spa i na imprezy masowe.

We Włoszech planowane jest zniesienie obowiązku noszenia maseczek w pomieszczeniach zamkniętych i w środkach transportu publicznego od 1 maja. Obecnie wejście do kin, teatrów, klubów, na koncerty i inne imprezy wewnątrz pomieszczeń wymaga okazania dowodu zaszczepienia lub wyzdrowienia. Restauracje i imprezy sportowe na zewnątrz są dostępne również dla osób z negatywnym wynikiem testu.

W Bośni i Hercegowinie oraz w Turcji należy nosić maseczki w zewnętrznych i wewnętrznych przestrzeniach publicznych oraz w środkach transportu publicznego.

W Niemczech, Finlandii, na Litwie, Łotwie i na Węgrzech maseczki wymagane są jedynie w transporcie publicznym i placówkach ochrony zdrowia. Również we Francji maseczki wymagane są jedynie w transporcie publicznym, a kraj ten zniósł obowiązek okazywania paszportu covidowego przy wstępie do większości miejsc i wydarzeń.

Greckie plaże są otwarte, ale należy stosować zasady dystansu społecznego. Maseczki należy nosić we wszystkich zamkniętych miejscach publicznych.

W Norwegii, Portugalii, Belgii, Hiszpanii, Szkocji, Rumunii i na Słowacji maseczki są obowiązkowe w miejscach publicznych.

Środki mające na celu powstrzymanie COVID-19 pozostają w mocy w Albanii, w tym godzina policyjna od godz. 23.00 do 6.00 oraz obowiązkowe maseczki w pomieszczeniach i w środkach transportu publicznego.

W Bułgarii miejsca rozrywki są albo zamknięte, albo działają ze zmniejszoną przepustowością.

Od niedzieli na Cyprze nie będzie trzeba nosić maseczek na świeżym powietrzu, a dowód zaszczepienia będzie potrzebny jedynie przy wejściu do restauracji oraz placówek opieki zdrowotnej.(PAP)