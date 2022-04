Gra się toczy o miliony preparatów i miliardy złotych. W obecnej sytuacji wiadomo, że szczepionki, które przyjadą do Polski, wylądują w koszu. Zainteresowania zastrzykami nie ma. Szczepionek nie chcą też od nas kupić inne państwa (do tej pory sprzedaliśmy im już 30 mln dawek), a w magazynach wciąż leży 25,3 mln niewykorzystanych. 788 tys. już zutylizowano. Przyjazd kolejnych oznaczałby nie tylko zmarnowanie preparatów, lecz także wyrzucenie w błoto 7 mld zł. Dla porównania: ta kwota to niemal jedna trzecia tego, co NFZ wydaje rocznie na leki (czyli leczenie raka, cukrzycy, refundację recept etc.). Albo koszt 12 lat szczepień ochronnych dla dzieci z kalendarza obowiązkowego (m.in. przeciw odrze, różyczce, krztuścowi).