Tirzepatide, substancję czynną znajdującą się w leku, podawano osobom bez cukrzycy w trzech dawkach: 5, 10 i 15 miligramów. Uczestnicy z otyłością lub z nadwagą, którzy przyjęli dawkę 5 miligramów, stracili średnio 16 kilogramów, ci, którzy przyjęli dawkę 10 miligramów, stracili średnio 22 kilogramy, a uczestnicy otrzymujący 15 miligramów dawki stracili średnio 23,6 kilograma. Podobne wyniki pacjenci uzyskiwali dopiero po przeprowadzeniu operacji bariatrycznej. Uczestnicy, którzy otrzymali placebo, stracili średnio od 2,4 proc. do 3,1 proc. swojej początkowej masy ciała korzystając z tych samych porad i zaleceń co pierwsza grupa.

Przełom w leczeniu chorób cywilizacyjnych

„Utrata masy ciała, którą uzyskali w tym badaniu, była nawet większa niż to, co zaobserwowano w poprzednich badaniach osób z cukrzycą” – powiedział dr Robert Gabbay, dyrektor medyczny American Diabetes Association, który rozmawiał z CNN podczas 82. sesji naukowej ADA w Nowym Orleanie, gdzie zaprezentowano wyniki badań.

Dla porównania, badania nad osobami z cukrzycą, które stosowały tirzepatyd, wykazały, że straciły one średnio 15 proc. początkowej masy ciała.

Dla porównania, badania nad osobami z cukrzycą, które stosowały tirzepatyd, wykazały, że straciły one średnio 15 proc. początkowej masy ciała. „To częsta obserwacja” – powiedział Gabbay. „Wpływ poprzednich leków odchudzających jest mniej skuteczny u osób z cukrzycą i szczerze mówiąc nie wiemy dokładnie dlaczego”.

Lek do samodzielnego podawania

Osoby biorące udział w badaniu były również objęte wsparciem mającym pomóc im utrzymać zdrową dietę z dziennym deficytem 500 kalorii, a także co najmniej 150 minut aktywności fizycznej tygodniowo. Chociaż to z pewnością pomogło, nie wyjaśnia skali utraty wagi zaobserwowanej w badaniu, dodał Gabbay. „Rodzaj utraty wagi, który obserwujemy, gdy ludzie ćwiczą i zmieniają spożycie kalorii, wynosi od 5 do 7 proc.” – zauważa badacz. „To badanie wykazało znacznie większą utratę wagi, znacznie przewyższającą to, co moglibyśmy sobie wyobrazić po zmianie stylu życia”.

„Otyłość należy leczyć jak każdą inną chorobę przewlekłą – przy użyciu skutecznych i bezpiecznych metod ukierunkowanych na podstawowe (przyczyny) choroby… a te wyniki podkreślają, że tirzepatyd może właśnie to zrobić” – powiedziała Ania Jastreboff z Yale Center for Weight Management w komunikacie prasowym Amerykańskiego Stowarzyszenia Diabetologicznego. „Te wyniki są ważnym krokiem naprzód w potencjalnym rozszerzaniu skutecznych opcji terapeutycznych dla osób z otyłością”.

Nie tylko na cukrzycę

W nowym badaniu cotygodniowe zastrzyki tirzepatydu przetestowano u ponad 2500 osób bez cukrzycy, które miały wskaźnik masy ciała (BMI) powyżej 30 lub powyżej 27 BMI i miały przynajmniej jedno schorzenie przewlekłe związane z nadwagą: wysokie ciśnienie krwi, wysoki poziom cholesterolu lub choroby sercowo-naczyniowe. Nadwagę u dorosłych rozpoznaje się wtedy gdy ich BMI jest równe lub wyższe od 25.

Dorośli biorący udział w badaniu wstrzykiwali sobie tirzepatyd lub placebo raz w tygodniu, używając do tego specjalnego pena zakończonego igłą. Podawanie pod skórę substancji czynnej jest mniej bolesne niż nakłuwanie palca w celu zmierzenia poziomu glukozy we krwi.

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były nudności, biegunka i zaparcia. Od 2,6 proc. do 7,1 proc. uczestników przerwało leczenie z powodu zdarzeń niepożądanych. Lek zawierający tirzepatyd zawiera ostrzeżenie w pudełku o guzach tarczycy i nie powinien być stosowany przez osoby z rodzinną historią niektórych chorób nowotworowych tarczycy.