Podczas gdy cukrzyca typy 2. to palący problem zachodniego świata, naukowcy z University of Nottingham przyjrzeli się, jak z chorobą radzi sobie tradycyjna medycyna indyjska - ajurweda. System ten stosowany jest od tysięcy lat w Indiach i innych krajach Azji Południowej. Korzystają z niego głównie rdzenni mieszkańcy, osoby żyjące na terenach wiejskich, mniej zamożne, starsze czy silnie identyfikujące się z miejscową tradycją.

Reklama

Z niektórych ziół, używanych w ramach ajurwedy korzysta się też w innych częściach świata, w tym w Meksyku, czy Chinach - zauważają badacze. Zwykle pacjenci mówią o zadowoleniu z wyników leczenia.

Reklama

Oprócz naturalnych substancji roślinnych w ajurwedzie wykorzystuje się też inne metody, w tym specjalne techniki oczyszczające, modyfikacje diety i stylu życia, a do pacjenta podchodzi się całościowo.

Z tego systemu nierzadko przy tym korzystają chorzy na cukrzycę typu 2.

Na łamach „Frontiers in Pharmacology” zespół z Nottingham opisał wyniki pierwszej, dogłębnej analizy ponad 200 badań, sprawdzających działanie wszystkich ajurwedyjskich ziół stosowanych u pacjentów z tą właśnie chorobą. Okazało się, że dobrze radzą one sobie z kontrolowaniem poziomu glukozy we krwi chorych. Jednocześnie korzystnie oddziałują także na inne parametry, takie jak poziom cholesterolu, masa ciała czy ciśnienie krwi.

„Pierwszy raz tak dokładnie przeanalizowano działanie wszystkich tych środków leczniczych na tak dużą skalę. Dostępne dziś dowody wskazują na korzyści płynące z użycia wielu ajurwedyjskich preparatów w kontroli stężenia glukozy u pacjentów z cukrzycą typu 2” - mówi kierujący projektem prof. Kaushik Chattopadhyay.

Ekspert przyznaje, że istnieje jednak potrzeba dokładniejszego sprawdzenia opisywanych wyników.

„Biorąc pod uwagę ograniczenia dostępnych badań - i aby umocnić bazę dowodową - powinno się przeprowadzić wysokiej jakości randomizowane i kontrolowane badania” - dodaje.

Naukowcy opracowali już zestaw wytycznych, które mówią, jak pomagać pacjentom z cukrzycą typu 2. za pomocą tradycyjnych, ajurwedyjskich metod. Zamierzają testować skuteczność opracowanego podejścia (https://gtr.ukri.org/projects?ref=MR%2FT003537%2F1).

Więcej informacji na stronach: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2022.821810/full, https://gtr.ukri.org/projects?ref=MR%2FT003537%2F1 (PAP)

Marek Matacz