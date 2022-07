Komunikat HAS głosi, że szczepić powinni się mężczyźni mający relacje seksualne z innymi mężczyznami oraz osoby uprawiające prostytucję. Na razie Urząd nie rekomenduje akcji szczepień na małpią ospę wszystkich pracowników służby zdrowia.

Pod koniec maja HAS zalecił szczepienie osób, które kontaktowały się z zakażonymi oraz lekarzy wyłącznie szczepionkami trzeciej generacji, takimi jak duńska szczepionka Imvanex firmy Bavarian Nordik. Ten rodzaj szczepionki daje - według HAS - lepsze wyniki niż szczepionki pierwszej i drugiej generacji, którymi szczepiono przeciwko małpiej ospie we Francji w latach 80.

