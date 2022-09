Badania, przeprowadzone na zlecenie WHO, nie udzieliły odpowiedzi na pytanie, czy objawy długiego Covid-19, które utrzymują się, nawracają lub po raz pierwszy pojawiają co najmniej miesiąc po zakażeniu koronawirusem, były częstsze u osób zaszczepionych czy niezaszczepionych. Co najmniej 17 milionów osób spełniało kryteria WHO długiego Covid-19 - z objawami trwającymi co najmniej trzy miesiące w 2020 i 2021 roku - napisano w raporcie.

”Miliony ludzi na obszarze rozciągającym się między Europą a Azją Środkową cierpią objawy osłabienia wiele miesięcy po ich początkowym zakażeniu COVID-19” - powiedział Kluge. Badania wskazują też, że kobiety dwukrotnie częściej niż mężczyźni doświadczają długiego COVID-19, a ryzyko wzrasta znacząco, jeżeli objawy infekcji są ciężkie i pacjent wymaga hospitalizacji. Co trzecia kobieta i co piąty mężczyzna może cierpieć na długi Covid-19 – wskazuje badanie.

Wiedza o tym, ile osób jest dotkniętych chorobą i jak długo jej objawy się utrzymują, jest ważna dla systemów opieki zdrowotnej i rządów, by mogły planować rozwój usług rehabilitacyjnych i wspierających" - powiedział Christopher Murray, dyrektor Institute for Health Metrics and Evaluation, która to organizacja przeprowadziła badanie na zlecenie WHO.

Badania, które przedstawiają szacunki, a nie rzeczywiste liczby osób dotkniętych chorobą, są zbieżne z innymi, przeprowadzonymi niedawno badaniami nad dotyczącymi długotrwałych objawów po zakażeniu koronawirusem. Amerykańskie badanie ozdrowieńców opublikowane w Nature Medicine w maju dostarczyło świeżych dowodów na to, że długi Covid-19 może się zdarzyć nawet u osób zaszczepionych, i że najbardziej narażone są osoby powyżej 65 roku życia.

Inne badanie, przeprowadzone przez Centers for Disease Control and Prevention wykazało, że do roku po pierwszym zakażeniu koronawirusem, jedna na cztery osoby powyżej 65 lat miały co najmniej jeden epizod z długim COVID-19, podczas gdy wśród młodszych dotknęło to co piątą osobę.

Większość ludzi, którzy mają Covid-19 w pełni zdrowieje. Raport opublikowany we wtorek przez WHO szacuje, że u 10 do 20 procent rozwijają się średnio- i długoterminowe objawy, takie jak zmęczenie, duszność i zaburzenia funkcji poznawczych. (PAP)