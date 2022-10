Z danych Statista Global Consumer Survey wynika, że to opcja dla 40 proc. ankietowanych w Niemczech. Według danych z 2021 r. w RFN przepisano 372 000 leków, zawierających kannabinoidy. (Sprzedaż brutto w tym przypadku wyniosła 185 mln euro).

„Nasi polscy sąsiedzi są szczególnie otwarci na medyczną marihuanę” – podkreśla niemiecka firma. Okazuje się, że to dobra propozycja dla 47 proc. Polaków, biorących udział w badaniu. Wysoki poziom zainteresowania medyczną marihuaną wyrazili też Austriacy (44 proc.).

Z kolei w przypadku Szwajcarów 36 proc. była przychylnie nastawiona do tej formy leczenia, natomiast wśród Brytyjczyków to 28 proc. ankietowanych.

W krajach, które są nastawione „raczej liberalnie” do tego tematu, można zaobserwować powściągliwość w stosowaniu medycznej marihuany – Holandia (27 proc.) i Hiszpania (23 proc.). Zainteresowanie na poziomie poniżej 20 proc. odnotowano wśród obywateli Włoch (18 proc.).

Badanie wykonano w okresie od października 2021r. do września 2022 r. Grupa ankietowanych (w wieku od 18 do 64 lat) liczyła od 2 000 do 5 500.