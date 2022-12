Lekarze, których pytamy, jak oceniają stan leczenia onkologicznego, widzą poprawę, ale wymieniają absurdy, z którymi nadal się borykają, jak np. szybkość leczenia. Teoretycznie terminy leczenia są ściśle określone, a jeśli szpital ich nie dotrzyma, nie dostanie finansowania z NFZ. - Ale wszystko rozbija się o to, jak definiujemy początek leczenia - mówi jedna z lekarek. Czy jest nim podanie pierwszej dawki chemii, czy może rozmowa z lekarzem? - Nie jest to doprecyzowane, więc wielu pacjentów, czekając na początek leczenia, trafia do „zamrażarek”, jak my to nazywamy - opowiada lekarka. W systemie poślizgu nie widać, bo cały czas coś się dzieje, zbiera się konsylium, są robione kolejne badania diagnostyczne. Pacjent nawet nie wie, że czeka w wewnętrznej kolejce na zabieg, bo nie ma szybkiego terminu. - U nas jeśli nie możemy zrobić operacji, bo nie ma np. instrumentariuszek potrzebnych do zabiegu, zapisujemy na konsultację u psychoonkologa, co może być w papierach odhaczone jako początek leczenia. I terminy są dotrzymane - mówi onkolożka z innego szpitala. To problem dużych centrów, które często choć może dysponują lepszą diagnostyką, lepszym sprzętem czy bardziej doświadczonymi lekarzami, niekoniecznie wyrabiają się z „obsłużeniem” tak dużej liczby pacjentów. Kłopotem są także wielotygodniowe oczekiwania na opis badania przez radiologów, które zasadniczo wydłużają czas oczekiwania.