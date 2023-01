Reklama

Rada Ministrów na wtorkowym posiedzeniu przyjęła projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Podczas konferencji prasowej szef rządu podkreślił, że "nowotwory to seryjny zabójca w Polsce, który zbiera bardzo śmiertelne żniwo". Przekazał, że rocznie około 180 tys. Polaków otrzymuje diagnozę o nowotworze złośliwym.

Reklama

Każdy pacjent w Polsce będzie miał koordynatora

Wskazał, że wciąż dużym problemem jest wykrywalność nowotworów na ich wczesnym etapie. Poinformował, że ten czynnik ma być centralnym punktem Krajowej Sieci Onkologicznej. Zapewnił, że ponad 5 mld zł zostanie przeznaczonych tylko i wyłącznie na Narodową Strategię Onkologiczną

"Zrobimy wszystko (...), aby jak najszybciej wdrażać kolejne etapy tego wielkiego programu" – zapewnił premier.

Minister zdrowia Adam Niedzielski przypomniał, że projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej poprzedził trwający ok. trzech lat programem pilotażowy realizowanym w Dolnośląskim Centrum Onkologicznym i w Świętokrzyskim Centrum Onkologicznym.

Zapowiedział, że ośrodki onkologiczne zostaną podzielone na trzy kategorie: od najbardziej do najmniej specjalistycznych. "Tylko ośrodki najbardziej wyspecjalizowane będą mogły realizować procedury, które wymagają największego zaangażowania" – stwierdził.

Poinformował, że jednym z rozwiązań przetestowanych w pilotażu jest to, że każdy pacjent w Polsce będzie miał koordynatora dbającego o to, aby pacjent był właściwie leczony. Dodatkowo, jak zapewniał "o dalszym przebiegu leczenia z udziałem najwyższych ośrodków referencyjnych" zadecyduje konsylium. Elementem systemu będzie też ogólnopolska infolinia.

"Będziemy starali się, aby ta ustawa jak najszybciej trafiła do Sejmu, jeśli nie na najbliższe, to na kolejne posiedzenie" – oświadczył premier Morawiecki. Z kolei minister zdrowia Adam Niedzielski, odnosząc się do kwestii pilotażu, oświadczył, że został on przedłużony do końca pierwszego kwartału.

Cały czas zespół pracuje i identyfikuje ewentualne braki

Zapytany o brak leków w aptekach, Niedzielski odpowiedział, że zasób leków jest monitorowany przy wykorzystaniu specjalnego systemu. Zaznaczył, że odbywa się to na poziomie rynku hurtowego i detalicznego, czyli aptek.

"Cały czas zespół pracuje i identyfikuje ewentualne braki" – dodał. Zapewnił, że zapas antybiotyków i leków przeciwwirusowych jest zabezpieczony na najbliższe 2-3 miesiące.

Pojawiło się również pytanie, czy wiadomo, kiedy w przychodniach pojawią się darmowe testy combo, tj. na COVID-19, grypę i RSV. "Prawdopodobnie do końca tego tygodnia podpiszę rozporządzenie, które da możliwość refundowania takiej usługi" – powiedział Niedzielski.

Przy czym – jak dodał – "zanim podpiszę to rozporządzenie, chcemy z producentami dzisiaj bądź jutro porozmawiać, czy takie testy są w stanie nam szybko sprowadzić do kraju, bo wiemy, że zainteresowanie tymi testami w ostatnim czasie było bardzo duże" – podkreślił minister.

Krajowa Sieć Onkologiczna ma zapewnić kompleksową opiekę onkologiczną w całym kraju, a poszczególne etapy leczenia będą przebiegać według ściśle określonych standardów, przy współpracy specjalistów różnych dziedzin. Priorytetem jest zapewnienie każdemu dorosłemu pacjentowi, niezależnie od miejsca zamieszkania, opieki onkologicznej opartej na jednakowych standardach diagnostyczno-terapeutycznych.

W informacji w wykazie prac rządu informowano, że strukturę KSO będą tworzyły specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego III, II i I poziomu referencyjnego (SOLO III poziomu, SOLO II poziomu, SOLO I poziomu) wraz z centrami kompetencji i ośrodkami satelitarnymi, jak również ośrodki kooperacyjne. Tylko podmioty lecznicze wchodzące w skład KSO będą uprawnione do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie opieki onkologicznej, finansowanych ze środków publicznych.

Autorka: Aleksandra Kiełczykowska