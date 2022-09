Dzisiaj wyznaczam długoterminowy cel dla inicjatywy Cancer Moonshot, by zmobilizować amerykańską innowacyjność - tak jak zrobiliśmy to, by dotrzeć na Księżyc - i znaleźć lek, który pokona raka, raz na zawsze" - powiedział Biden podczas przemówienia w bibliotece prezydenckiej Johna F. Kennedy'ego w Bostonie. Wydarzenie zorganizowano w 60. rocznicę mowy Kennedy'ego, w której ogłosił ambicję lądowania na Księżycu.

Prezydent zaprezentował nowe szczegóły inicjatywy ogłoszonej na początku swojej prezydentury, która ma zreorganizować i zwiększyć nakłady na leczenie, badania i diagnozę nowotworów. Jak stwierdził, jednym z kluczowych elementów planu jest nowo utworzona agencja ARPA-H (Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych w Obszarze Zdrowia), powołana na kształt należącej do Pentagonu agencji DARPA, odpowiedzialnej m.in. za powstanie Internetu i systemu GPS. Biden ogłosił w czwartek, że szefową nowej agencji, zostanie Renee Wegrzyn, biolożka polskiego pochodzenia z doświadczeniem pracy w DARPA.

"Wyobraźcie sobie te możliwości: szczepionki, które chronią przed rakiem, tak jak te, które chronią przed HPV. Wyobraźcie sobie molekularny +kody pocztowe+, które kierowałyby leki i terapie genowe dokładnie do odpowiednich tkanek. Wyobraźcie sobie prosty test krwi podczas corocznych badań, który mógłby wykryć raka we wczesnym stadium (...) to tylko kilka pomysłów, które ukazują wielki potencjał ARPA-H" - mówił Biden.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)