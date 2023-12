Rzecznik Pfizera potwierdził, że sprawa toczy się przed belgijskim sądem, zastrzegając, że "rozmowy z rządem w Budapeszcie są kontynuowane".

Z akt sprawy, na które powołuje się Politico, ma wynikać, że Pfizer żąda od Węgier zapłaty za 3 miliony dawek szczepionki BioNTech/Pfizer o wartości około 60 milionów euro. Spór rozpoczął się, gdy Węgry powiadomiły Pfizer w listopadzie 2022 r., że nie zamierzają płacić firmie, uzasadniając tę decyzję konfliktem na Ukrainie.

Pierwsza rozprawa w tym procesie odbyła się w marcu br. Sędzia odrzucił wniosek Pfizera o procedowanie w trybie przyspieszonym. Od tego czasu nie było kolejnych rozpraw.

Polska też nie chciała płacić

Politico przypomina, że Pfizer pozwał też Polskę. We wtorek przed brukselskim Sądem Pierwszej Instancji odbyła się krótka rozprawa, w której obie strony zgodziły się odroczyć sprawę do 30 stycznia. Spór naszego kraju z Pfizerem dotyczy kontraktów zobowiązujących do zakupu kolejnych partii szczepionek przeciwko Covid-19. W obliczu wielomiesięcznej nadpodaży tych preparatów, a także obciążeń dla finansów publicznych w konsekwencji rosyjskiej agresji zbrojnej na Ukrainę, Polska już w pierwszej połowie 2022 r. starała się skłonić Pfizer do renegocjowania umów zawartych na wcześniejszym etapie pandemii Covid-19.

Pfizer jednak pozwał Polskę za niewywiązanie się z umowy i żąda zapłaty 6 mld zł za 60 mln dawek preparatu na Covid-19.

Politico podkreśla, że procesy wytoczone przez Pfizer przeciwko Polsce i Węgrom zwiększają liczbę postępowań sądowych dotyczących unijnych zamówień na szczepionki w okresie pandemii.

Kolejne sprawy sądowe

W Rumunii prokuratora chce uchylić immunitet byłemu premierowi Florinowi Citu i dwóm byłym ministrom zdrowia, twierdząc, że zakupili zbyt wiele szczepionek przeciwko Covid-19, powodując tym samym szkody w wysokości ponad 1 miliarda euro dla państwa.

Belgijski lobbysta Frederic Baldan wytoczył proces karny przewodniczącej Komisji Ursuli von der Leyen w związku z jej domniemaną rolą w pośredniczeniu w zawarciu największego kontraktu na szczepionki w UE, na 1,1 miliarda dawek.

Również amerykański dziennik "New York Times" pozwał Komisję Europejską za odmowę ujawnienia wiadomości SMS wymienianych przez Ursulę von der Leyen i szefa Pfizera Alberta Bourlę, dotyczących gigantycznego kontraktu na szczepionki.

Wreszcie, przypomina Politico, Prokuratura Europejska (EPPO) ogłosiła w październiku ubiegłego roku, że wszczęła dochodzenie w sprawie zamówień na szczepionki. Nie sprecyzowała, kogo dotyczy dochodzenie.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz (PAP)