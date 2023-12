Od 1 lipca przeciwko grypie zaszczepiło się 1,6 mln osób. Zainteresowanie jest trzy razy większe niż rok temu – wynika z danych Ministerstwa Zdrowia przygotowanych na prośbę DGP. Dla porównania: 2 grudnia 2022 r. resort komunikował o 650 tys. zaszczepionych.

Od lekarzy i farmaceutów słyszymy, że ze szczepieniami jest o wiele lepiej niż w przypadku COVID-19. Polska sprowadziła dopiero ok. 600 tys. szczepionek na tę chorobę, więc dostęp do nich jest utrudniony. Jak wynika z danych Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, całość już została rozdysponowana. Według naszych nieoficjalnych informacji kolejnej dostawy, w ilości ok. 200 sztuk, można się spodziewać w styczniu.

