"We wtorek Rada Ministrów przyjęła budżet państwa na rok 2024 i w rezerwie celowej, której dysponentem jest minister zdrowia, mamy zapisane 500 mln złotych na leczenie niepłodności procedurą zapłodnienia pozaustrojowego, czyli procedurą in vitro" - przekazała podczas konferencji prasowej minister zdrowia Izabela Leszczyna.

Poinformowała, że do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji został złożony wniosek dotyczący wyceny tej procedury.

"Powołujemy zespół, który będzie składał się z ekspertów, ginekologów, embriologów, psychologów, neonatologów i jesteśmy w stałym kontakcie z Polskim Towarzystwem Medycyny Rozrodu i Embriologii" - powiedziała Leszczyna.

Wyjaśniła, że ten zespół opracuje program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności. "Z programem będziemy gotowi na pewno na wiosnę po to, żeby, tak jak zapowiedział pan premier, 1 czerwca mogła ruszyć ta dobra maszyna, żeby ci wszyscy, którzy chcą być matkami i ojcami i nie mogą w sposób naturalny, żeby mogli korzystać z procedury in vitro finansowanej z budżetu państwa" - zaznaczyła.

Prezydent Andrzej Duda 15 grudnia podpisał nowelizację ustawy o finansowaniu in vitro ze środków publicznych. Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych został skierowany do Sejmu jako obywatelski. Zgodnie z przyjętą ustawą, minister zdrowia opracuje, wdroży, zrealizuje i sfinansuje program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności obejmujący procedury medyczne wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe. W ustawie określono, że minimalna wysokość środków przeznaczonych rocznie na in vitro to nie mniej niż 500 mln zł.