Meghan Martin, lekarz medycyny ratunkowej dla dzieci w Johns Hopkins All Children's Hospital w St. Petersburgu na Florydzie (USA) opowiedziała w nagraniu, zamieszczonym w mediach społecznościowych, o liście świątecznych prezentów, które „powodują najwięcej obrażeń u dzieci”.

Specjalistka przypomina opiekunom, by sprawdzili każdy upominek przed przekazaniem go dziecku.

Trampoliny

Trampoliny to najgorszy „sprawca” wypadków u dzieci. Mali pacjenci mają często przez ten prezent wiele problemów.

„Głównie są to kontuzje nóg. Ale zdarzają się też urazy ramion, łokci, a nawet głowy i pleców. Czasami podczas wykonywania salt w tył urazy odcinka szyjnego. Istnieje więc wiele różnych obrażeń, których dzieci mogą doznać na trampolinach” – ostrzega Meghan Martin.

Hoverboard, deskorolki elektryczne

Podczas jazdy na deskorolkach elektrycznych często dochodzi do wypadków, po których dzieci trafiają z obrażeniami na izbę przyjęć (m.in. ze złamaniami kości przedramienia). "Widziałam też urazy głowy. Widziałam także obrażenia kończyn dolnych (jak złamanie kostki lub urazy kolana) – opisuje Meghan Martin.

Lekarka przypomina również, że hoverboardy i ich baterie były zgłaszane jako przyczyny pożarów (nie tylko w USA).

Hulajnogi elektryczne

Dlaczego hulajnogi elektryczne (oraz inne podobne pojazdy) to nie jest najlepszy prezent dla dziecka? Ekspertka podkreśla, że główną przyczyną jest „potencjał do osiągania dużej prędkości”.

Pediatra przyznaje, że często podczas swojej pracy widzi urazy głowy, obrażenia twarzy i złamania przedramion u dzieci (po wypadkach z udziałem tego popularnego środka transportu).

Zabawki z kulkami wodnymi/żelowymi

Zabawki z kulkami wodnymi/żelowymi. Lekarka przypomina, że wspomniane produkty są reklamowane jako "zabawki sensoryczne", ale stwarzają dla dzieci niezwykle poważne zagrożenie.

"To polimery, które po połknięciu mogą pęcznieć" – opowiada Meghan Martin. Przedmiot może doprowadzić u dzieci m. in. do niedrożności jelit, problemów z drogami oddechowymi, a nawet przyczynić się do uduszenia.

Zabawki z bateriami guzikowymi

Lekarka ostrzega: Śruby używane do mocowania baterii przy zabawkach mogą się łatwo poluzować. „Większość obrażeń spowodowanych bateriami guzikowymi wynika z ich połknięcia” przez dzieci – zaznacza Meghan Martin. Wspomniane baterie mają zwykle około 20 milimetrów średnicy – są wielkości monety.

Jak dodaje, wypadki z udziałem tego przedmiotu prowadzą do poparzeń i uszkodzenia tkanek, a także „z całą pewnością mogą być śmiertelne".