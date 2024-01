Pobyt w sanatorium na NFZ

Sanatoria w Polsce oferują szeroki zakres zabiegów, od kąpieli leczniczych po krioterapię, dostosowanych do indywidualnych potrzeb pacjentów. Leczenie uzdrowiskowe może być kontynuacją terapii szpitalnej lub ambulatoryjnej i jest dostępne zarówno dla osób ze skierowaniem, jak i dla tych, którzy chcą pokryć koszty pobytu we własnym zakresie.

Na to, ile będziemy musieli czekać na wyjazd do sanatorium na NFZ, wpływają różne czynniki. Przede wszystkim zależy to od liczby dostępnych miejsc w uzdrowiskach w poszczególnych oddziałach Narodowego Funduszu Zdrowia oraz od liczby pacjentów oczekujących na turnus w danym województwie. Stan zdrowia pacjenta również może wpłynąć na czas oczekiwania, ponieważ niektóre przypadki wymagają pilniejszego leczenia. Dodatkowym czynnikiem jest liczba rezygnacji z wyznaczonych terminów turnusów, zwanych "zwrotami".

Czas oczekiwania na pobyt w sanatorium 2024

W Polsce funkcjonuje 16 wojewódzkich oddziałów NFZ, które rejestrują i realizują skierowania na turnusy sanatoryjne. Przynależność pacjenta do konkretnego oddziału zależy od jego miejsca zamieszkania.

Chciałbyś poznać szacowany czas oczekiwania na wyjazd do sanatorium w różnych województwach? Oto dane NFZ ze stycznia 2024 roku:

Warmińsko-mazurskie - 3 miesiące

Lubelskie - 4 miesiące

Podlaskie - 6 miesięcy

Kujawsko-pomorskie - 7 miesięcy

Zachodniopomorskie - 7 miesięcy

Podkarpackie - 8 miesięcy

Pomorskie - 8 miesięcy

Dolnośląskie - 9 miesięcy

Łódzkie - 9 miesięcy

Świętokrzyskie - 9 miesięcy

Wielkopolskie - 9 miesięcy

Opolskie - 10 miesięcy

Lubuskie - 11 miesięcy

Małopolskie - 11 miesięcy

Mazowieckie - 11 miesięcy

Śląskie - 12 miesięcy

Ile kosztuje pobyt w sanatorium 2024?

Oferowane stawki dziennie za pobyt w sanatorium prezentują się zróżnicowanie w zależności od sezonu i rodzaju pokoju. W sezonie I koszty kształtują się następująco dla różnych opcji zakwaterowania: pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym to 32,60 zł, jednoosobowy w studiu kosztuje 26,10 zł, a jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego to 24,90 zł. Natomiast pokoje dwuosobowe w sezonie I prezentują się następująco: z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 19,50 zł, w studiu - 16,30 zł, bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 14,20 zł. Pokoje wieloosobowe w sezonie I mają stawki odpowiednio: z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 12,50 zł, w studiu - 11,90 zł, bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 10,60 zł.

W sezonie II stawki ulegają zwiększeniu: jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym kosztuje 40,90 zł, jednoosobowy w studiu - 33,50 zł, a jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego to 32,20 zł. Natomiast pokoje dwuosobowe w sezonie II prezentują się następująco: z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 25,50 zł, w studiu - 22,10 zł, bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 19,10 zł. Pokoje wieloosobowe w sezonie II mają stawki odpowiednio: z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 17,00 zł, w studiu - 16,30 zł, bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 15,10 zł.

Dofinansowanie do pobytu w sanatorium

NFZ oferuje dofinansowanie wyjazdów do sanatorium dla osób, u których leczenie uzdrowiskowe może skutkować poprawą zdrowia. Warto pamiętać, że dofinansowanie nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z pobytem. Przykładowo, koszty przejazdu czy opłaty za pobyt opiekuna muszą być pokryte przez pacjenta. NFZ nie refunduje także dodatkowych opłat, takich jak opłata klimatyczna, czy koszty zabiegów przyrodoleczniczych i rehabilitacyjnych, które nie są bezpośrednio związane z chorobą, będącą powodem skierowania na turnus sanatoryjny.

Podsumowanie

Jeśli planujesz wyjazd do sanatorium w 2024 roku, pamiętaj o uwzględnieniu czasu oczekiwania i kosztów. Czas oczekiwania na turnusy sanatoryjne różni się w zależności od regionu, dlatego warto sprawdzić aktualny czas oczekiwania w swoim województwie. Co więcej, pamiętaj o aktualnych stawkach za pobyt, które również mogą ulec zmianie. Przed wyjazdem skonsultuj się z lekarzem i dowiedz się, czy leczenie sanatoryjne jest dla Ciebie odpowiednie.