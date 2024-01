Wyjazd do sanatorium to dla wielu osób istotny element procesu leczenia i regeneracji. W Polsce system leczenia uzdrowiskowego oferowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia zapewnia dostęp do sanatoriów, jednak często wiąże się to z długim okresem oczekiwania. W tym artykule przyjrzymy się, jak przyspieszyć ten proces i omówimy możliwości wyjazdu z bliskimi osobami.