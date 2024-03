Podczas konferencji prasowej minister Leszczyna została zapytana, kiedy ujrzy światło dzienne zapowiadana pod koniec lutego ustawa, zakazująca sprzedaży jednorazowych e-papierosów.

"Rozmawiałam na ten temat, dokładnie miesiąc temu, z panem premierem i dostałam zielone światło" – powiedziała. Dodała, że jednorazowe papierosy są dzisiaj "największym zagrożeniem, szczególnie dla młodych ludzi", którzy zgodnie z prawem w ogóle nie powinni móc ich kupić. "Ale niestety wiemy, że rzeczywistość jest inna" - przyznała.

Zagrożenie zdrowotne i środowiskowe

Wyjaśniła, że produkt stanowi zagrożenie zdrowotne, bo "nie do końca wiemy, co się znajduje w tych jednorazowych pojemnikach", które także "przynoszą fatalny efekt dla planety, dla środowiska". "Po jednorazowym użyciu są po prostu wyrzucane" – podkreśliła dodając, że opracowywane przepisy trzeba będzie notyfikować w Komisji Europejskiej.

Minister zdrowia przyznała, że podany na początku prac nad ustawą marcowy termin ich zakończenia jest nierealny, ponieważ urzędnicy MZ byli w ostatnich tygodniach bardzo zajęci pracami nad spełnieniem obietnic wyborczych. "To jest in vitro, które wejdzie 1 czerwca, to jest tabletka dzień po, to cała zmiana pakietu okołoporodowego" - wymieniła. Zapewniła, że "kobiety będą miały wreszcie znieczulenie okołoporodowe od 1 czerwca, na pewno w dużych porodówkach". Dodała, że w skład tego pakietu wchodzą także badaniaprenatalne dla każdej kobiety, telefon zaufania finansowany przez rząd, zniesienie limitów dla opieki hospicyjnej i paliatywnej oraz składka zdrowotna.

"Więc pewnie nie w marcu, ale kwiecień na pewno jest tym terminem" – podkreśliła, odnosząc się do terminu zakończenia prac nad ustawą o zakazie sprzedaży jednorazowych e-papierosów.

Niebezpieczna moda

Zdaniem przewodniczącej Parlamentarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom Małgorzaty Niemczyk (KO) "mamy do czynienia z nowym trendem, bardzo niebezpiecznym, zagrażającym bardzo zdrowiu i życiu, szczególnie dzieci i młodzieży".

Podkreśliła ona, że jednorazowe e-papierosy, obok nikotyny, zawierają substancję słodzącą - bardzo często jest to sukraloza, której słodkość jest 300-800 razy większa w porównaniu do sacharozy. Jak mówiła, są też tanie i pozwalają na wiele zaciągnięć, ze względu na wielkość pojemników; jednorazowe e-papierosy mają bardzo atrakcyjne, kolorowe opakowania i często w sklepach leżą na półkach obok słodyczy.

"Według badań, z którymi mogłam się zapoznać sukraloza, podana w formie pary wodnej, jest substancją, która bardzo silnie uzależnia" - zaznaczyła Niemczyk. Dodała, że z badań wynika też, że wdychana do płuc może działać rakotwórczo oraz powodować nieodwracalne zmiany w mózgu.

Rynek wart miliardy

W Polsce w ostatnich latach bardzo wzrasta sprzedaż "jednorazówek". W 2022 r. sprzedano 32 mln sztuk, a w 2023 r. już ponad 100 mln sztuk. Według Światowej Organizacji Zdrowia, że co piąty sprzedawany na świecie papieros to właśnie jednorazowy e-papieros smakowy. Z raportu Centrum Monitorowania Rynku wynika, że wartość rynku "jednorazówek" w Polsce to 2 mld zł. Natomiast z badania CBOS wynika, że przed 18. rokiem życia co czwarta osoba deklaruje używanie elektronicznych papierosów i alternatywnych wyrobów. (PAP)

Autorka: Mira Suchodolska