Najwyższy stopień alertu w Rzymie i Florencji z powodu upałów. Co przyniesie przyszły tydzień?

Rzym i Florencja, obok innych sześciu miast we Włoszech, zmagają się z najwyższym alertem z powodu upałów - temperatury mają wzrosnąć do 38 stopni w Rzymie i 40 stopni we Florencji do 9 sierpnia. Eksperci prognozują, że upały będą stopniowo się nasilać do połowy sierpnia.