Co stoi za sportkrastynacją boomersów i pokolenia X? Zaskakujące dane MultiSport Index 2024

Raport 'MultiSport Index 2024: Sportkrastynacja' pokazuje niepokojący trend: aż 36 proc. Polaków deklaruje brak jakiejkolwiek aktywności fizycznej. Co ciekawe, największą niechęć do ruchu prezentują starsze pokolenia, tzw. baby boomersi i pokolenie X, którzy nierzadko kojarzą aktywność z ciężką pracą. Co stoi za tymi danymi i jak zmienić podejście seniorów do ruchu? Przeczytaj wypowiedzi ekspertów, takich jak prof. Ernest Kuchar z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, które rzucają światło na problem.