Darmowe sanatorium – jakie nowe schorzenia są uprawnione

Na darmowe turnusy rehabilitacyjne będą kierowane osoby ze schorzeniami neurologicznymi. ZUS poinformował, że od początku 1 kwietnia ruszy rehabilitacja osób cierpiących na choroby ośrodkowego układu nerwowego, zarówno w systemie stacjonarnym, jak i ambulatoryjnym. Wcześniej, bo od 1 lutego, można będzie skorzystać z darmowej rehabilitacji powypadkowej. Zmiany opisuje redakcja Faktu.

Prewencja rentowa ZUS

Tak zwana prewencja rentowa to specjalne okresy rehabilitacyjne przeznaczone dla pracujących osób, które mają duże problemy ze zdrowiem i często korzystają z lekarskich zwolnień. Pobyty w uzdrowisku mają podbudować stan zdrowia pacjenta pod okiem specjalistów i sprawić, by w przyszłości tak często nie lądował na L4. W zeszłym roku budżet przeznaczony na prewencję rentową wynosił 321 mln zł, w tym ma wzrosnąć do prawie 415 mln zł.

Różnice między sanatoriami – ZUS kontra NFZ

Wyjazdy do sanatoriów finansowanych przez ZUS są pod wieloma względami korzystniejsze dla pacjentów od tych, na które kieruje NFZ. Chociażby pod względem długości trwania, który w przypadku ZUS wynosi 24 dni.

Kolejna korzyść to czas oczekiwania od momentu wystawienia skierowania. W przypadku sanatoriów finansowanych przez ZUS można liczyć na przyjęcie już po kilku tygodniach, w przypadku NFZ-u to nawet 6-9 miesięcy oczekiwania.

Jaki zakres leczenia pokrywa ZUS?

ZUS pokrywa wszystkie koszty leczenia łącznie z zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz zwrotem kosztów dojazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej do i z ośrodka rehabilitacyjnego. Na czas leczenia nie korzysta się z urlopu a ze zwolnienia lekarskiego.

Jakie choroby uprawniają do wysłania do sanatorium?

Należy tutaj rozgraniczyć leczenie stacjonarne (w całodobowy w ośrodku rehabilitacyjnym) i ambulatoryjne (codzienne wizyty w wyznaczonych godzinach). W pierwszym przypadku skorzystać mogą osoby cierpiące na choroby narządu ruchu, układu krążenia, układu oddechowego, psychosomatyczne, narządu głosu oraz onkologiczne po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego. W przypadku leczenia ambulatoryjnego skorzystają tylko osoby mające choroby narządu ruchu oraz układu krążenia.