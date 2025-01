Przypalone i zwęglone potrawy

Spożywanie przypalonych i zwęglonych potraw, a zwłaszcza mięsa z grilla oraz bekonu z wydzielających szkodliwe substancje, powoduje raka i przyśpiesza procesy starzenia.

Reklama

Zdaniem autora, o ile okazyjne spożywanie grillowanego czy smażonego mięsa jest w porządku, to powinniśmy pomyśleć o innej formie sporządzania potraw, na przykład gotowaniu w wodzie, na parze czy pieczeniu w niskiej lub średniej temperaturze.

Słodzone napoje

Rafinowane węglowodany i cukier przyspieszają starzenie się poprzez stany zapalne i proces zwany glikacją – czytamy w artykule. Amerykanie spożywają około 20 procent wszystkich kalorii w postaci słodzonych napojów gazowanych, soków, izotoników czy kawy i herbaty.

Słodzone napoje zwiększają występowanie takich schorzeń jak otyłość, choroby serca, rak i cukrzyca typu 2. Powodują 184 tys. zgonów rocznie.

Przekąski

Przekąski należą do wysoce przetworzonej żywności. Powinniśmy wystrzegać się ciast, cukierków, czipsów, pączków i batonów zbożowych.

Dlaczego? Zawierają one konserwanty i inne szkodliwe chemiczne substancje, które wydłużają okres przydatności do spożycia. Są także ubogie w błonnik, który jest ważnym pożywieniem dla pożytecznych bakterii jelitowych. Produkty z niską zawartością błonnika często wywołują skoki poziomu cukru we krwi i insuliny.

Większość produktów mlecznych

Zdaniem autora ludzie spożywają zdecydowanie zbyt dużo produktów mlecznych. Jaki jest problem z nimi? Zawierają spore ilości cukru w postaci laktozy, której wiele osób nie toleruje. Poza tym mają w sobie kazeinę, czyli białko, które może mieć potencjalnie prozapalne właściwości.

Bardzo słone potrawy

Nadmiar soli jest katastrofalny dla stanu skóry i procesów starzenia się. Prowadzi do zatrzymywania wody w organizmie, która prowadzi do opuchlizn i wzdęć.

Rafinowane ziarna

Są one pozbawione składników odżywczych i błonnika. Zawiera je większość wypieków, makaronów oraz białego ryżu. Produkty z białej mąki wydają się być lżejsze, ale również szybko się trawią, co powoduje szybkie wydzielanie się glukozy i insuliny w organizmie.