Chińskie modele Tesli zostaną wysłane do ponad 10 krajów, w tym do Niemiec, Francji i Szwajcarii, informuje Tesla. Szanghajska fabryka firmy - pierwsza poza Stanami Zjednoczonymi - została otwarta dla lokalnych dostaw na początku tego roku.

Fabryka w Szanghaju pomogła Tesli w ekspansji w Chinach. Firma twierdzi, że może tam produkować 200 tys. pojazdów rocznie. We wrześniu koncern dostarczył na chiński rynek prawie 11 tys. samochodów.

Dyrektor generalny Elon Musk w Niemczech w listopadzie ubiegłego roku ogłosił, że Tesla planuje również założyć fabrykę i centrum inżynieryjno-projektowe w pobliżu Berlina.

Według osób zbliżonych do sprawy, Tesla planuje wysyłać samochody wyprodukowane w swojej fabryce w Szanghaju do innych krajów Azji i Europy, zmieniając strategię zakładu, który do tej pory w dużej mierze skupiał się na zaopatrzeniu rynku chińskiego.

Produkcja przeznaczonych na eksport chińskich Tesli Model 3 na masową skalę rozpocznie się prawdopodobnie w czwartym kwartale. Rynkami docelowymi mają być Singapur, Australia i Nowa Zelandia, a także Europa.