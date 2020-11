Rok temu KGHM Polska Miedź S.A. wraz z samorządowcami, przedstawicielami świata nauki i prezesami spółek podpisali list intencyjny dotyczący współpracy na rzecz rozwoju elektromobilności na terenie Zagłębia Miedziowego. Była to wspólna deklaracja podjęcia wysiłków na rzecz rozwoju zrównoważonego, niskoemisyjnego transportu. Spółka szybko przeszła od słów do czynów: od tego czasu miedziowy gigant stał się faktycznym promotorem elektromobilności, w Zagłębiu Miedziowym by przyczynić się do stworzenia Zagłębia elektromobilności. Na terenach spółki działają cztery nowoczesne stacje ładowania aut elektrycznych.

Stację szybkiego ładowania przy Centrali KGHM w Lubinie uruchomiono już w styczniu 2019 roku. Teraz do sieci dołączyły trzy kolejne punkty: przy Hucie Miedzi Głogów, Hucie Miedzi Legnica i przy Zakładach Górniczych Lubin. Punkty są ogólnodostępne i oznakowane miejscami postojowymi wyłącznie dla samochodów elektrycznych. Rozwój infrastruktury stacji ładowania to rezultat porozumienia KGHM z TAURONEM, które zakłada współpracę w obszarze elektromobilności, usług casharingu oraz wspólnych działań proekologicznych.

W ten sposób KGHM i TAURON wykorzystują własne zasoby do rozwoju innowacyjnych usług z myślą o czystym środowisku w Zagłębiu Miedziowym. Elektromobilność wpisuje się w strategię Polskiej Miedzi – spółka angażuje się w rozwój projektów upowszechniania zeroemisyjnej motoryzacji, co przekłada się na wzrost innowacyjności i efektywności gospodarki oraz wpływa na jakość życia mieszkańców Zagłębia.

Jak wyglądają ultraszybkie stacje ładowania KGHM? Wszystkie punkty są ogólnodostępne, dysponują specjalnie oznakowanymi miejscami postojowymi. Każda ładowarka dysponuje trzema typami złączy, co zapewnia pełną kompatybilność z pojazdami dostępnymi na rynku. Złącza CCS Combo oraz CHAdeMO ładują prądem stałym (DC) o wysokich wartościach i zapewniają najkrótsze czasy ładowania, natomiast złącze Typ 2 Mennekes pozwala na ładowanie prądem zmiennym jednofazowym lub trójfazowym (AC) i w klasyfikacji stacji ładowania jest opisane jako tzw. średniej mocy.

Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., skomentował proekologiczny kierunek spółki: „Miedź jest powszechnie używana w pojazdach elektrycznych, bez naszego surowca nie byłaby możliwa ich produkcja. Nowe pojazdy spalinowo-elektryczne wykorzystują ok. 100 kg miedzi. Nasze intencje są bardzo jasne – budujemy firmę odpowiedzialną społecznie, inwestującą w rozwiązania ekologiczne z myślą o czystym środowisku w Zagłębiu Miedziowym”.

KGHM Polska Miedź aktywnie włącza się w Program Rozwoju Elektromobilności. Oprócz inwestycji w stacje ładowania, elektryki pojawiły się we flocie samochodów służbowych. Miedziowy gigant prowadzi także testy Sokoła 4x4, elektrycznego auta terenowego, a KGHM ZANAM wyprodukował nowy typ wozu transportowego z napędem elektrycznym: ZANPER. Co więcej, w ramach zielonej strategii KGHM jako jeden z dwóch największych odbiorców energii elektrycznej w Polsce inwestuje w Odnawialne Źródła Energii, w tym projekty fotowoltaiczne. Jeszcze w tym roku zostanie otwarta pierwsza elektrownia fotowoltaiczna w technologii 4,0 przy legnickim oddziale KGHM ZANAM, spółki z Grupy Kapitałowej KGHM.