Arden Hoffman, dyrektor ds. kadr GM, napisał we wtorkowym liście do pracowników, że producent samochodów z Detroit „zobowiązał się do 2 miliardów dolarów oszczędności w ciągu najbliższych dwóch lat, które znajdziemy poprzez zmniejszenie wydatków korporacyjnych, kosztów ogólnych i złożoności wszystkich naszych produktów”. O cięciach w GM poinformował wcześniej Detroit News.(PAP)

