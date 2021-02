Największy producent samochodów elektrycznych spadł o pięć miejsc na 16. pozycję (środek stawki) w porównaniu z poprzednim zestawieniem w corocznym rankingu Consumer Reports, który oparty jest na testach drogowych, danych dotyczących niezawodności, badaniach satysfakcji właścicieli i wynikach w zakresie bezpieczeństwa.

Samochody Tesli uzyskały wysokie wyniki w zakresie satysfakcji klientów i testów drogowych, jednak pojazdy tej marki były mniej niezawodne niż inne - twierdzi Jake Fisher, starszy dyrektor ds. testów samochodowych w magazynie Yonkers w Nowym Jorku.

„Jedynym modelem, jaki możemy polecić, jest Model 3. Wszystkie pozostałe mają niezawodność poniżej średniej” - powiedział Fisher w wywiadzie.

Tymczasem Mazda przeskakując trzy stopnie, wspięła na sam szczyt rankingu. „Mazda wypuszcza na rynek bardzo pożądane pojazdy, które bardzo dobrze się prowadzą” - powiedział Fisher.

To pierwszy raz, kiedy Mazda zdobyła tytuł lidera zestawienia.

Co obniża ocenę Tesli?

W Tesli powtarzającym się problemem z niezawodnością są awarie ekranu dotykowego w stylu tabletu, który steruje wieloma funkcjami samochodu, powiedział Fisher. Dodał, że plany firmy dotyczące umieszczenia dźwigni zmiany biegów na panelu mogą jeszcze zaostrzyć problem w przyszłości.

Jak ocenia Fisher, awaria ekranu w Tesli oznacza utratę głównego elementu sterującego i bezpieczeństwa w pojeździe.

Magazyn określił najlepiej sprzedający się Model 3 Tesli „najlepszym wyborem” w przedziale cenowym od 45 tys. do 55 tys. USD, twierdząc, że oferuje „nieziemskie wrażenia z jazdy z mocnym przyspieszeniem”. Jednak Model S, Model Y i Model X wykazały niedociągnięcia w jakości wykonania – uważa Fisher. Model Y, najnowszy pojazd Tesli, to średniej wielkości crossover, który konkuruje z elektrycznym Mustangiem Mach-E Ford Motor Co.

Toyota Motor Corp. ma cztery modele, które znalazły się na liście Top Picks magazynu, w tym Corolla, Prius, Camry i Lexus RS. Jak powiedział Fisher, japoński producent samochodów radzi sobie dobrze w rankingach jakości, ponieważ przyjmuje powolne, metodyczne podejście do przeprojektowywania swoich modeli.

W swoim zestawieniu Consumer Reports wprowadziło nowe oznaczenie Green Choice. Służy ono do oceny, które pojazdy emitują najmniej gazów cieplarnianych i emisji powodujących smog. Tesla Model 3 znalazł się w pierwszej dziesiątce razem z Toyotą Prius, Corollą Hybrid i Camry.

Raporty konsumenckie to dla wielu biblia kupowania samochodów, która zyskała reputację dzięki dokładnym i skrupulatnym testom, uzupełnionych raportami o niezawodności pochodzącymi od tysięcy członków. Warto zauważyć, że wszystkie testowane pojazdy są kupione , a organizacja nie przyjmuje żadnych pieniędzy od producentów.