Akio Toyoda, prezes japońskiego giganta motoryzacyjnego Toyota Motor uważa, że pojazdy elektryczne zasilane akumulatorami osiągną co najwyżej 30 proc. udziału w rynku. To stoi w sprzeczności z innymi prognozami, że do 2040 r. pojazdy elektryczne będą stanowić 75 proc. sprzedaży nowych samochodów i 44 proc. pojazdów osobowych na drogach.