Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wartość ryczałtu zależy od pojemności silnika udostępnianego auta.

- W Polskim Ładzie zaproponowano odejście od tego kryterium. Zmiana prawdopodobnie jest motywowana trendem downsizingu – coraz mniej popularnych aut ma silniki o pojemności przekraczającej 1,6 litra, a ich moc stale rośnie – mówi w rozmowie z MarketNews24 Aleksander Dyl z Kancelarii Ożóg Tomczykowski. – Zaktualizowana norma prawna będzie odnosiła się więc nie do pojemności skokowej, lecz do mocy silnika liczonej w kilowatach.

I tak, dla samochodów o mocy nieprzekraczającej 60 kW (czyli ok. 80 KM), wartość ryczałtu samochodowego wyniesie 250 zł. Jeśli pracownik korzysta zaś prywatnie z mocniejszego auta służbowego, to jego miesięczny ryczałt wzrośnie do 400 zł.

A co z samochodami z napędem elektrycznym lub – choć to na razie raczej pieśń przyszłości – wodorowym? Jaka stawka ryczałtu znajdzie do nich zastosowanie?

- Dotychczasowe przepisy budziły w tym zakresie wątpliwości – w końcu trudno mówić o pojemności silnika w kontekście elektrycznego auta, które zasadniczo takiej pojemności nie posiada wcale – wyjaśnia A.Dyl. – W Polskim Ładzie ustawodawca zaproponował więc, aby samochody napędzane elektrycznie i wodorowo rozliczano na zasadach właściwych dla pojazdów spalinowych z silnikami o mocy nieprzekraczającej 60 kW.

Czy dalej wątpliwym jest, czy wartość powyższego ryczałtu obejmuje także wydatki eksploatacyjne (koszty napraw, przeglądów, paliwa)? Do września 2020 r. w interpretacjach podatkowych dominowało podejście, że wartość paliwa finansowanego przez pracodawcę, które pracownik wykorzystuje do celów prywatnych, powinna podlegać dodatkowemu opodatkowaniu.

W tamtym czasie Minister Finansów wydał jednak interpretację ogólną, zgodnie z którą wartość ryczałtu samochodowego obejmuje zarówno samo udostępnienie pojazdu do użytku prywatnego, jak i pokrycie wszelkich wydatków eksploatacyjnych (w tym paliwa).

- Należy jednak pamiętać, że to rozwiązanie dotyczy wyłącznie osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę – dodaje A.Dyl z Kancelarii Ożóg Tomczykowski. – Szkoda, choć to nie dziwne, ale Polski Ład niczego w tym zakresie nie zmienia.

Wspomnianego ryczałtu nie można więc stosować wobec chociażby zleceniobiorców, członków zarządu wynagradzanych na podstawie uchwał odpowiednich organów czy kontrahentów współpracujących w ramach tzw. b2b.