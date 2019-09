Pracownik tymczasowy jest łatwiejszy w utrzymaniu

Pracownik tymczasowy jest o wiele łatwiejszy, lecz co najważniejsze – tańszy w utrzymaniu. Przeważnie zatrudniony jest w oparciu o umowę zlecenie, umowę o dzieło bądź zdalnie. W ten sposób nie tworzy mu się specjalistycznego stanowiska, które trzeba latami utrzymywać. Ponadto, pracownik tymczasowy nie wymaga zaawansowanych i kosztownych szkoleń oraz kursów, które konieczne są na wyższych stanowiskach. Ponadto, zatrudnienie tymczasowe dotyczy specyficznych branż, m.in. handlu, i odbywa się w ramach pracy sezonowej. Ta zaś rządzi się swoimi prawami, np. dość niskimi zarobkami, uzależnionymi od ilości klientów i obrotów w miejscu zatrudnienia.



Pracownik może zostać na dłużej

Mimo iż niektóre oferty pracy zamieszczane m.in. na Pracuj.pl konkretyzują zapotrzebowanie na pracowników sezonowych, bardzo często zdarza się, iż osoba zatrudniona tymczasowo zostaje w miejscu pracy na dłużej. Przede wszystkim dotyczy to ludzi wykazujących inicjatywę oraz zainteresowanie daną branżą. Ponadto, im sumienniej i staranniej wykonujemy obowiązki, tym możemy liczyć na bardziej szczególne traktowanie. Jego finałem może okazać się przedłużenie umowy bądź nawiązanie trwałej współpracy etatowej. W takim przypadku praca tymczasowa stanowi swoistego rodzaju okres próbny, podczas którego pracownik wdraża się w struktury wybranego przedsiębiorstwa.



Zastępuje braki kadrowe

Wiele branż i zawodów podczas gorącego okresu pracy, m.in. w sezonie letnim, zgłasza zapotrzebowanie na dodatkowych pracowników. W celu uzupełnienia braków kadrowych firmy zatrudniają osoby na czas określony oraz w uparciu o umowę na zastępstwo. W ten sposób funkcjonuje praktycznie cała branża gastronomiczna, a przede wszystkim zawody kelnerskie. Pracownik tymczasowy jest tani i łatwy do znalezienia zwłaszcza w miastach akademickich, w których studenci stanowią najmniej wymagającą grupę pracowniczą. Co za tym idzie, o wiele częściej wykazują oni chęć do pracy tymczasowej oraz za mniejsze stawki.