"Realizacja i kolejny etap przekazań Mariny Mokotów przebiegają zgodnie z planem. Stworzyliśmy projekt z segmentu premium, otoczony zielenią, w tym należącym do inwestycji, prywatnym parkiem. Aktualnie oddawane Rezydencje Marina Mokotów to najbardziej reprezentacyjna część osiedla, charakteryzująca się stylową i nowoczesną architekturą. Dodam, że podtrzymujemy nasz całoroczny plan przekazań" - powiedział dyrektor pionu sprzedaży i marketingu Jerzy Bieniewski, cytowany w komunikacie.



Przekazywany aktualnie etap inwestycji Marina Mokotów to dwa 5- i 8-piętrowe budynki o charakterze rezydencjonalnym, w których powstało łącznie 91 apartamentów i 6 lokali usługowych. W ofercie pozostały ostatnie apartamenty, w tym część z bezpośrednim widokiem na park, podano także.



Dom Development - jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku. W 2019 r. sprzedał 3 661 lokali.



(ISBnews)