Sprzedaż mieszkania już niedługo z jedną formalnością mniej

Prace nad deregulacją trwają, a jeden z przygotowanych w jej ramach projektów może dotyczyć każdego obywatela. Chodzi o projekt UDER19, którego celem jest ograniczenie formalności i zmniejszenie barier administracyjnych wynikających ze stosowania ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Chodzi o obrót majątkiem nabytym w drodze spadku lub w inny nieodpłatny sposób, który jest objęty zakresem tej ustawy i nastąpił od osób z kręgu najbliższej rodziny. I choć stanowi on realizację filaru VI: „Wsparcie dla biznesu i deregulacja” planu gospodarczego na 2025 r. „Polska. Rok przełomu”, to jednak w praktyce jego skutki będzie mógł odczuć niemal każdy. Na czym ma polegać zmiana? Chodzi o to, aby obrocie własnością rzeczy i praw majątkowych, które zostały nabyte z kręgu najbliższej rodziny, nie było konieczności uzyskiwania zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego zwolnienie z podatku od spadków i darowizn. Czy to będzie duża zmiana?

Aby dokonać transakcji, trzeba przedstawić szereg zaświadczeń

Na gruncie obowiązujących przepisów, aby sprzedać np. mieszkanie, które zostało nabyte w drodze spadku, trzeba przedstawić szereg dokumentów. W zależności od okoliczności konkretnej sytuacji ich katalog może się nieco różnić, ale każdorazowo jest to dość długa lista, na której znajdują się m.in.: akt poświadczenia dziedziczenia lub prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku, wypis z księgi wieczystej, zaświadczenie o braku zaległości w opłatach, zaświadczenie o braku osób zameldowanych w mieszkaniu, zaświadczenie o niezaleganiu z podatkiem od nieruchomości, a także omawiane zaświadczenie o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn, jeśli takowy należało opłacić lub o zwolnieniu z tego podatku (np. w sytuacji nabycia od najbliższych). Dlaczego ostatnie ze wskazanych zaświadczeń jest wymagane? Bo jak wynika z art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn, jeżeli przedmiotem aktu notarialnego, który ma być sporządzony, lub dokumentu, co do którego notariusz ma uwierzytelnić podpis, ma być zbycie praw do spadku bądź zbycie albo obciążenie rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych tytułem spadku notariusz, może dokonać tych czynności tylko za uprzednią pisemną zgodą naczelnika urzędu skarbowego, bądź po przedstawieniu zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia. Upraszczając można powiedzieć, że na dokonanie sprzedaży mieszkania zgodę musi wyrazić naczelnik urzędu skarbowego.

Czy taka zmiana dużo zmieni? Podatnik nadal będzie musiał przestawić szereg dokumentów potwierdzających sytuację zarówno jego samego, jak i nieruchomości, która ma być przedmiotem obrotu, jednak z pewnością usunięcie z tego katalogu choćby jednego dokumentu, który w praktyce nie wpływa na bezpieczeństwo transakcji, jest krokiem w dobrą stronę. Niestety, nie wiadomo jeszcze, od kiedy ta zmiana miałaby obowiązywać.