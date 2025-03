Ze względu na wzrost cen z ostatnich lat, typowe polskie mieszkanie ma wartość wynoszącą około 400 000 zł - 500 000 zł. Osoba wybierająca dobry skup nieruchomości jako kontrahenta dla swojej nieruchomościowej transakcji, nie musi się martwić o jej bezpieczeństwo. Wyjaśniamy poniżej, dlaczego skup nieruchomości pod względem bezpieczeństwa transakcji może być najlepszym wyborem (lepszym niż transakcja ze zwykłym Kowalskim).

Transakcje z profesjonalistą są zawsze bezpieczniejsze

Bezpieczeństwo związane z obrotem nieruchomościami jest ważne również dlatego, że własność domu, mieszkania lub działki przechodzi na nabywcę już w momencie podpisania umowy (aktu notarialnego). Wbrew temu, co może sądzić wiele osób, późniejsza zapłata ustalonej ceny przez nabywcę nieruchomości nie ma już żadnego znaczenia w kontekście zmiany właściciela. Teoretycznie może zatem dojść do sytuacji, w której nabywca i jednocześnie już nowy właściciel nieruchomości, po podpisaniu umowy nie będzie się spieszył z płatnością - pomimo ustalonych wcześniej uregulowań z aktu notarialnego.

Pewną formą zabezpieczenia przed powyższą sytuacją jest poddanie się przez kupującego egzekucji komorniczej (na podstawie artykułu 777 kodeksu postępowania cywilnego) w związku ze sprzedażą nieruchomości i koniecznością zapłaty jej ceny. Jeżeli kontrahentem jest skup nieruchomości, to takie zabezpieczenia będą niepotrzebne. Poniżej wyjaśniamy dlaczego. Teraz warto natomiast zwrócić uwagę, że transakcje nieruchomościowe z profesjonalistą są zawsze bezpieczniejsze. Dlaczego? Chodzi między innymi o to, że profesjonalny skup nieruchomości dobrze bada stan domu, lokalu lub działki. W przypadku nieprofesjonalnych nabywców (konsumentów), sytuacja czasem wygląda różnie, co później skutkuje np. pretensjami, a nawet roszczeniami względem sprzedającego.

Skup nieruchomości zapłaci szybko i bez wątpliwości

Osoba wybierająca dobry skup nieruchomości jako swojego kontrahenta może być pewna tego, że zapłata nastąpi szybko i nie będzie z nią żadnych problemów. Pamiętajmy, że dobry skup nieruchomości finansuje transakcje tylko przy pomocy własnego kapitału, co oznacza brak ewentualnych problemów związanych np. z uzyskaniem kredytu bankowego. Potwierdzeniem płynności finansowej, jaką posiada każdy renomowany skup nieruchomości (np. KupujemyM.pl) jest możliwość otrzymania przez sprzedającego zadatku nawet tego samego dnia (w gotówce lub przelewem). Natomiast już po podpisaniu umowy przenoszącej własność, dobry skup nieruchomości wypłaca szybkim przelewem resztę ustalonej ceny sprzedaży domu, działki lub lokalu.

Szybka wypłata środków to rozwiązanie na pewno korzystne z punktu widzenia klientów skupu, którym jak wiadomo często zależy na czasie (np. z powodu planowanego wyjazdu zagranicznego). Pamiętajmy również o tym, że profesjonalny skup nieruchomości bez dodatkowej prowizji pomaga np. w skompletowaniu dokumentów wymaganych przez notariusza. Na taką pomoc oczywiście nie można liczyć ze strony typowego nabywcy nieruchomości.