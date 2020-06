"Puls Biznesu" przypomina, że na początku maja Ministerstwo Rozwoju zaprezentowało pierwszą część pakietu mieszkaniowego, która dotyczy budownictwa społecznego i komunalnego.

Pytany, na jakim teraz jest on etapie, wiceminister Nowicki poinformował, że pierwsza część pakietu została przyjęta przez Stały Komitet Rady Ministrów. "Czekamy, kiedy trafi pod obrady Rady Ministrów" - dodał.

Wiceminister mówi, że pandemia przyniosła m.in. refleksję związaną ze wsparciem najemców.

"Docierają do nas informacje o trudnościach w zapłacie czynszu ze względu na utratę pracy lub obniżenie pensji. Dlatego jednym z naszych rozwiązań są dopłaty do czynszów w wysokości do 1,5 tys. zł dla osób, którym dochody spadły o 25 proc. w stosunku do ubiegłego roku. Będą mogły liczyć na takie wsparcie przez sześć miesięcy" - tłumaczy.

Jak przekazał, dopłaty będą wypłacane do trzech miesięcy wstecz. "Dlatego tak bardzo zależy mi, aby pakiet został przyjęty jak najszybciej. Z naszych szacunków wynika, że może z nich skorzystać 15 proc. najemców prywatnych i 3 proc. komunalnych, czyli około 147 tys. osób" - powiedział.