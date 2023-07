Krok 1. Ocena własnej zdolności kredytowej

Decydują się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego warto sprawdzić własną zdolność kredytową, co pozwoli ocenić szansę na uzyskanie finansowania. W jaki sposób to zrobić? Można w tym celu nie tylko udać się do banku, czy skorzystać z usług niezależnego doradcy finansowego, ale również spróbować policzyć własną zdolność kredytową samodzielnie. Jest to możliwe dzięki dostępnym w internecie kalkulatorom, jednak warto mieć świadomość, że uzyskany wynik może nie być w tym przypadku dokładny. Na tym etapie szacunkowe określenie zdolności z reguły okazuje się wystarczające, ponieważ pozwala sprawdzić, czy istnieje szansa na uzyskanie kredytu oraz w jakim przedziale cenowym można należy szukać nieruchomości. Co wpływa na zdolność kredytową? Warto wiedzieć, że jest ona uzależniona od wielu czynników, a do najważniejszych należy:

pożyczana kwota oraz okres kredytowania;

wysokość posiadanego wkładu własnego;

osiągane dochody;

liczba osób w gospodarstwie domowym;

posiadane zobowiązania;

informacje o kredytobiorcy, np. wiek.

Krok 2. Weryfikacja wysokości posiadanego wkładu własnego

Po oszacowaniu własnej zdolności kredytowej przychodzi czas na sprawdzenie wysokości posiadanego wkładu własnego, czyli kwoty posiadanych oszczędności, którą kredytobiorca może przeznaczyć na zakup mieszkania lub budowę domu. Zgodnie z obowiązującą Rekomendacją S wkład własny w kredycie hipotecznym powinien wynosić minimum 20% wartości kredytowanej nieruchomości, a w przypadku 10% wkładu własnego kredytobiorca zobowiązany jest do wykupienia ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, co przekłada się na wyższą ratę. Sprawdzenie tego, jaką kwotą wkładu własnego dysponuje kredytobiorca pozwala oszacować to, jaki kredyt można uzyskać oraz to, ile może kosztować kupowana nieruchomość.

Krok 3. Poszukiwania wymarzonej nieruchomości

Znając w przybliżeniu swoją zdolność kredytową oraz wysokość posiadanego wkładu własnego kredytobiorca może przejść do poszukiwania wymarzonego mieszkania lub domu. Może to być również działka, na której wybudowany zostanie dom, a inwestycja zostanie sfinansowana z kredytu. Warto także podkreślić, że działka może w tym przypadku stanowić wkład własny. Przy zaciąganiu kredytu hipotecznego na budowę domu należy na tym etapie wybrać także jego projekt oraz zlecić rzeczoznawcy sporządzenie wyceny wartości domu po wybudowaniu, ponieważ będzie ona stanowiła zabezpieczenie dla banku. Konieczny jest również kosztorys inwestycji.

Krok 4. Analiza ofert kredytów hipotecznych

Po zakończeniu poszukiwań wymarzonej nieruchomości kolejny krok stanowi wybór banku, w którym złożony zostanie wniosek o kredyt hipoteczny. W tym celu warto przeprowadzić analizę dostępnych ofert, porównując nie tylko całkowity koszt kredytu, ale również wiele innych czynników, których przykładem może być ilość formalności do spełnienia, system spłat (raty równe lub malejące), czy konieczność skorzystania z dodatkowych produktów oferowanych przez bank. Wybierając konkretną ofertę należy zadbać o to, by była ona optymalnie dopasowana do indywidualnych potrzeb oraz możliwości finansowych. Na uwagę w tym przypadku zasługuje kredyt hipoteczny w banku Citi Handlowy, który jest oferowany pod linkiem: https://www.citibank.pl/kredyty/kredyt-hipoteczny/. Zaletą tej oferty jest możliwość sfinansowania zarówno nieruchomości z rynku pierwotnego (ukończonej w minimum 90%), jak i rynku wtórnego.

Dlaczego analiza ofert kredytowych jest aż tak ważna? Przede wszystkim dlatego, że w przypadku kredytów hipotecznych pożyczane są naprawdę wysokie kwoty, co sprawia, że nawet niewielka różnica w oprocentowaniu może skutkować znacznie wyższą łączną kwotą odsetek, które będzie należało zapłacić bankowi. Istotne jednak jest także to, że każdy bank samodzielnie określa warunki, które musi spełnić kredytobiorca, a co za tym idzie w niektórych instytucjach uzyskanie kredytu może być nie tylko szybsze, ale również łatwiejsze niż w innych.

Krok 5. Przygotowanie odpowiednich dokumentów

Po wybraniu konkretnej oferty kredytowej należy sprawdzić to, jakie dokumenty są wymagane przez konkretny bank, a następnie je przygotować. Pozwoli to złożyć kompletny wniosek kredytowy, a co za tym idzie przyspieszyć jego rozpatrzenie. Konieczne w tym przypadku są zarówno dokumenty potwierdzające tożsamość kredytobiorcy (bank może wymagać przedstawienia dowodu osobistego oraz drugiego dokumentu potwierdzającego tożsamość), jak i uzyskiwane dochody. Rodzaj tych drugich uzależniony jest od źródła osiąganych dochodów, co sprawia, że inne dokumenty musi przedstawić osoba zatrudniona na etacie, a inne przedsiębiorca. Pozostałe dokumenty dotyczą kredytowanej nieruchomości, a w przypadku hipoteki zaciąganej na zakup mieszkania banki wymagają z reguły:

wyceny nieruchomości,

odpisu z księgi wieczystej,

potwierdzenia, że sprzedający jest właścicielem nieruchomości,

przedwstępnej umowy zakupu nieruchomości,

potwierdzenia wniesienia wkładu własnego,

potwierdzenia salda do spłaty – jeżeli nieruchomość jest obciążona hipoteką,

dokumentu ze spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej, który potwierdzi brak zaległości w opłatach.

Krok 6. Złożenie wniosku kredytowego

Po skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów kredytobiorca może przejść do złożenia wniosku o przyznanie kredytu hipotecznego. Co istotne, w większości banków można to zrobić zarówno stacjonarnie, jak i przez internet. Do wniosku należy załączyć komplet przygotowanych wcześniej dokumentów, co umożliwi analitykom bankowym jego rozpatrzenie. Ile może trwać okres oczekiwania na decyzję kredytową? Otóż, warto mieć świadomość, że bank ma w tym przypadku 21 dni na wydanie odpowiedzi, jednak każda prośba o dosłanie dodatkowego dokumentu powoduje, że okres ten zaczyna być liczony od początku. W praktyce czas oczekiwania może wynieść kilka dni, a w innym przypadku nawet kilka tygodni. Wiele w tym przypadku zależy od jakości złożonego wniosku oraz kompletności wymaganej dokumentacji. Istotna jest także sytuacja finansowa danego kredytobiorcy (źródło dochodów), ponieważ bank udzielając kredytu na wysoką kwotę i wiele lat z pewnością będzie badał ją bardzo wnikliwie.

Krok 7. Zapoznanie się z projektem umowy oraz jej podpisanie

Uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej pozwala przejść do podpisania umowy kredytu hipotecznego, jednak warto mieć świadomość, że można wcześniej zarządzać przedstawienia jej projektu. Pozwala to dokładnie zapoznać się z treścią umowy, co jest ważne z uwagi na fakt, że w większości przypadków kredyt hipoteczny to zobowiązanie spłacane przez prawie połowę dorosłego życia. Całą treść należy zatem dokładnie przeczytać, a w przypadku niezrozumiałych zapisów dopytać doradcę bankowego o ich znacznie (można również skorzystać z usług radcy prawnego, czy niezależnego eksperta). Pozwoli to rozwiać wszelkie wątpliwości, a co za tym idzie podpisać umowę kredytu z pełną świadomością.

Krok 8. Przeniesienie własności nieruchomości

Po podpisaniu umowy kredytu hipotecznego można przejść do kolejnego kroku, którym jest podpisanie umowy przeniesienia własności. Należy zatem udać się do notariusza, który potwierdzi przeniesienie własności sporządzając stosowny akt notarialny. Za swoje usługi pobierze oczywiście taksę notarialną, jednak może zająć się również złożeniem wniosku o wpis nabytego prawa nieruchomości do ksiąg wieczystych, a także zadbać o wpisanie hipoteki na rzecz konkretnego banku.

Krok 9. Uruchomienie kredytu hipotecznego

Kredytobiorca posiadający akt własności danej nieruchomości może udać się do banku w celu uruchomienia kredytu. Środki z reguły są wypłacane w ciągu kilku dni roboczych, a przed uruchomieniem kredytu bank może wymagać również zawarcia ubezpieczenia dla danej nieruchomości (niektóre banki oferują ubezpieczenie wraz z kredytem). Zawierając oddzielną polisę należy pamiętać, że suma ubezpieczenia musi odpowiadać wycenie dokonanej przez bank, a w polisie musi zostać ustanowiona cesja na jego rzecz. Istotne jest także to, że kredytobiorca zobowiązany jest do ubezpieczania nieruchomości przez cały okres kredytowania oraz przedstawiania każdej nowo zawartej polisy w banku.

Jak postępować w przypadku negatywnej decyzji kredytowej?

W przypadku wnioskowania o kredyt hipoteczny może wystąpić sytuacja, w której bank odmawia udzielenia finansowania. W przypadku negatywnej decyzji kredytowej przedstawiany jest również powód odmowy. Jak postępować w takiej sytuacji? Istotne jest w tym przypadku przede wszystkim zapoznanie się z uzasadnieniem negatywnej decyzji kredytowej, ponieważ w wielu przypadkach możliwe jest uzyskanie kredytu na podstawie nowego wniosku. Konieczne może okazać się jednak dołączenie do wniosku drugiego kredytobiorcy, czy zwiększenie wkładu własnego, co poprawi zdolność kredytową, a także może pozwolić uzyskać lepsze warunki kredytowania. W niektórych sytuacjach jednak uzyskanie kredytu w danym banku nie jest możliwe, co nie oznacza oczywiście, że nie warto próbować ubiegać się o niego w innej instytucji. Warto bowiem mieć świadomość, że każdy bank samodzielnie określa swoją politykę kredytową oraz akceptuje inny poziom ryzyka kredytowego.

Procedura uzyskania hipotecznego jest złożona, a co za tym idzie uzyskanie finansowania może zająć trochę czasu. Warto odpowiednio się do niej przygotować, co nie tylko skróci czas oczekiwania na decyzję kredytową, ale zwiększy również szanse na to, by była ona pozytywna.

