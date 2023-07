Polacy chcą realizować swoje marzenia o domu

Ogród, taras lub balkon i odpowiednio duża przestrzeni wokół lokum — tego, jak wynika z badań Otodom potrzebujemy, by poczuć się szczęśliwym w miejscu swojego zamieszkania. Jeśli dodamy jeszcze do tego garaż lub miejsce postojowe i możliwość kontaktu z przyrodą, to wyłania się nam pełny obraz mieszkaniowego raju. Chęć dysponowania własnym kawałkiem zieleni rozbudził w nas Covid i niskie stopy procentowe. Ich wzrost i spadek zdolności kredytowej ją zdusiły, ale wygląda na to, że znów się odradza. Polacy znów próbują zrealizować swoje marzenia o domu z ogródkiem. W większości przypadków będzie to dom wybudowany systemem gospodarczym lub z rynku wtórnego. Rynek pierwotny domów jest u nas bardzo niewielki.

- Wynika to, przede wszystkim, z wysokości marży, jaką można uzyskać ze sprzedaży domu i mieszkania. Sprzedaż mieszkań jest dla deweloperów bardziej opłacalna. Polacy bardzo chętnie decydują się na budowę domu systemem gospodarczym, z pomocą rodziny. Deweloperowi trudno z tym konkurować. Wybór samodzielnej realizacji daje nam też możliwość zbudowania dokładnie takiego domu, jaki chcemy. Kupno gotowego zmusza do kompromisów, a samodzielna realizacja inwestycji nie jest znowu tak skomplikowana – tłumaczy Bartosz Turek, główny analityk Hreit.

Zalety rynku wtórnego

Jest jednak sporo klientów, których wybór działki i wykonawców, załatwienie wszystkich formalności, doglądanie budowy i wykończenie domu przerasta. Do tego nie jest łatwo skalkulować, ile taka inwestycja będzie ostatecznie kosztować. Zawsze wychodzi więcej, niż inwestor planuje. Z obliczeń Hreit wynika, że budowa domu w ciągu ostatnich 5 lat zdrożała o 76 proc. Wiele osób się przeliczyło i nie dało rady dokończyć inwestycji. Kupno domu z rynku wtórnego zmniejsza ryzyko takiej wpadki.

To ułatwiło domom wolnostojącym z rynku wtórnego powrót na ścieżkę podwyżek cen. Jak wskazują dane nieruchomosci-online.pl, w II kwartale 2023 r. średnia stawka ofertowa za metr wzrosła w większości miast wojewódzkich, chociaż dynamika zmian różniła się w zależności od regionu.

Nie tylko rodziny, ale coraz częściej pary i single

Alicja Palińska, menadżer działu analiz nieruchomości-online.pl, przyjrzała się dla nas ogłoszeniom w serwisie.

- Obecnie sytuacja na rynku domów na sprzedaż wróciła do normy sprzed anomalii, które rozpoczęły się od wybuchu pandemii w marcu 2020. Od stycznia do czerwca 2023 popyt jest zauważalnie stabilniejszy i wyższy o ok. 30 proc. niż w 2022 r., kiedy obrót nieruchomościami został zamrożony przez zmiany w polityce kredytowej. Zainteresowanie ofertami domów na sprzedaż odbudowuje się jednak bardzo powoli. Gdy zestawimy liczbę kontaktów z ogłoszeniodawcami domów z I i II kwartału br. okazuje się, że było ich więcej o ok. 2 proc. Obserwujemy powrót klientów, którzy szukają nieruchomości dla siebie, nie inwestycyjnie. A także, co też jest nowością, domami interesują się nie tylko rodziny z dziećmi, ale też coraz częściej pary i single – mówi Alicja Palińska, menadżer z działu analiz Nieruchomości online.pl

Eksperci nie mają wątpliwości, że rynek domów na pewno w jakimś stopniu skorzysta na „Bezpiecznym Kredycie 2 proc.”, co też mogło przełożyć się na wzrost cen. W ramach programu para może otrzymać do 600 tys. zł kredytu i mieć maksymalnie 200 tys. zł wkładu własnego, co pozwala nabyć dom do 800 tys. zł. W ofercie nie brakuje takich domów, chociaż dotyczy to najczęściej mniejszych miast lub przedmieść, do 50 km od centrum Warszawy, Gdańska czy Wrocławia.

Dalej od centrum

- To, co zaczynamy obserwować, może być powrotem do fali przeprowadzek z centrum na przedmieścia czy do sąsiednich, mniejszych miejscowości. To klienci, którzy zorientowali się, że sprzedając swoje kilkupokojowe mieszkanie w dobrej lokalizacji w dużym mieście, mogą za to kupić tam dom. Zwłaszcza że teraz, w porównaniu do sytuacji sprzed lat, poprawiła się komunikacja. Swoje robi też upowszechnienie pracy zdalnej czy hybrydowej – mówi Alicja Palińska.

Ten trend nie zaskakuje Bartosza Turka.

- Gdy wzrost cen mieszkań wyprzedza wzrost cen domów, to część osób decyduje się na taką przeprowadzkę. Gdy ceny domów wzrosną, trend się zatrzyma, by za jakiś czas znów historia się powtórzyła. Na pewno będą wśród osób, które zdecydowały się na przeprowadzkę, tacy, których życie z dala od miasta i dojazdy rozczarują. Czasem nie jest tak sielsko, jak sobie wyobrażamy. Dlatego radzę dobrze przemyśleć taką decyzję – mówi Bartosz Turek.

Ceny mieszkań

W podjęciu decyzji pomóc może raport o cenach. Najnowszy, przygotowany przez nieruchomosci-online.pl dotyczący cen ofertowych na rynku wtórnym wskazuje, że po spokojniejszym I kwartale, kiedy w wielu miastach wojewódzkich ceny domów ustabilizowały się lub nawet delikatnie spadały, ostatnio ponownie wróciły na ścieżkę podwyżek.

- W segmencie wszystkich lokali mieszkalnych możemy spodziewać się dalszych wzrostów cen, co potwierdza cokwartalne badanie nieruchomosci-online.pl wśród pośredników. Zdecydowana większość ankietowanych prognozuje na III kw. 2023 dalsze podwyżki w segmencie kawalerek (takiego zdania jest 77 proc. pośredników) oraz w przypadku większych mieszkań (74 proc.). Przedstawiciele biur nieruchomości są już natomiast podzieleni, jeśli chodzi o przyszłość rynku domów jednorodzinnych: 45 proc. pośredników prognozuje wzrost cen, a 42 proc. utrzymanie obecnych stawek. – mówi Alicja Palińska.