Rząd zobowiązuje się do przygotowania programu "Przyjazne osiedle", który zakładałby inwestycje w osiedla z wielkiej płyty, zarówno w modernizację bloków mieszkalnych, jak i ich otoczenia, poinformował rzecznik rządu Piotr Muller.

"Przyjazne osiedle"

"Zobowiązujemy się do stworzenia programu 'Przyjazne osiedle'. Zakłada on inwestycje rządowe w osiedla z tzw. wielkiej płyty, które powstały wiele lat temu. Dotyczy to zarówno modernizacji bloków, jak i ich otoczenia (parków, placów zabaw, dróg dojazdowych, parkingów, pawilonów)" - napisał Muller na swoim profilu w serwisie X (dawniej Twitter).

Wcześniej program zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

"Rewitalizacja tysięcy bloków, nowa termoizolacja, nowoczesne windy, nowe parki i miejsca odpoczynku dla rodzin" - powiedział Morawiecki w podcaście, wyemitowanym na profilu Prawa i Sprawiedliwości.

Program rewitalizacji osiedli z wielkiej płyty

Rozpoczyna dziś ofensywę programową, czyli przedstawianie nowych konkretów na kolejną kadencję. Konkret PiS: wielki program „Przyjazne Osiedle” - modernizacja i rewitalizacja osiedli oraz bloków z tzw. wielkiej płyty - poinformował w poniedziałek na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.

Premier opublikował film, na którym przedstawił jeden z punktów programu PiS na kolejną kadencję. To nowy program rewitalizacji osiedli z wielkiej płyty.

"Na osiedlach z wielkiej płyty mieszka ponad 8 milionów Polaków"

"Na osiedlach z wielkiej płyty mieszka ponad 8 milionów Polaków. Cała Polska powinna być przyjazna dla ludzi. Nie chcemy lepszych i gorszych dzielnic. Chcemy, aby mieszkańcy tych osiedli mieli jak najlepszy standard życia i mieszkania. Nie chcieliśmy podziału na Polskę A i Polskę B; i sporo tu zrobiliśmy" - mówił premier Morawiecki. "Teraz chcemy jak najwyższego poziomu życia dla ludzi mieszkających w osiedlach z wielkiej płyty" - dodał.

Podkreślił, że program "Przyjazne Osiedle" to przełom dla mieszkańców osiedli z wielkiej płyty. Przekazał, że program obejmuje rewitalizację tysięcy bloków, nową termoizolację, nowoczesne windy, nowe parki i miejsca odpoczynku dla rodzin. "Tylko rząd Prawa i Sprawiedliwości zrealizuje tak ambitny projekt" - podkreślił.

We wpisie jest też fragment filmu z czasu, gdy Rafał Trzaskowski jako kandydat PO ubiegał się o stanowisko prezydenta Warszawy. W ramach akcji "Otwarte drzwi dla Warszawy" został poproszony przez mieszkankę o naprawę drzwi, które skleił taśmą samoprzylepną.

"Koniec z dziadostwem i drzwiami sklejonymi taśmą samoprzylepną" - skomentował premier Morawiecki.(PAP)

