Jak dodał szef rządu na konferencji prasowej, prezentując założenia programu, w pierwszym roku działania nakłady miałyby wynieść co najmniej 5 mld zł, ale - jak zastrzegł premier - "chcemy go rozwijać". Morawiecki wyjaśnił, że program miałby trwać co najmniej 10 lat.

Morawiecki zaznaczył, że program będzie finansowany ze środków rządowych, budżetowych. "To pieniądze zabrane przestępcom i mafiom VAT-owskim" - dodał. Operatorem ma być BGK, który, jak przypomniał Morawiecki, prowadził już programy inwestycji strategicznych. (PAP)