Budowa wind

Reklama

Premier powiedział, że pierwszym elementem programu z myślą o mieszkańcach bloków ma być budowa wind. Wskazywał, że na wielu mniejszych osiedlach, w niższych blokach, do trzeciego, czwartego, a nawet piątego piętra nie ma wind. Wskazywał, że jest to bardzo uciążliwe m.in. dla starszych osób, matek z małymi dziećmi oraz osób z niepełnosprawnościami.

"Dlatego chcemy, aby pierwszym punktem w ramach tego programu podnoszenia jakości życia mieszkańców (bloków z) wielkiej płyty było dobudowywanie wind" - zapowiedział premier.

Reklama

Zaznaczył, że dzisiejsze technologie pozwalają dobudowywać windy nie tylko wewnątrz budynków, ale także dobudowywać windy zewnętrzne.

Garaże i miejsca parkingowe

Kolejnym punktem programu ma być stworzenie garaży i miejsc parkingowych dla mieszkańców, ponieważ - jak mówił szef rządu - na osiedlach jest gigantyczny problem z zaparkowaniem samochodu.

"Dlatego punktem numer dwa naszego programu będzie budowa miejsc garażowych, tam gdzie współfinansowanie pozwoli na to, budowa podziemnych garaży, ale także budowa w taki sposób, aby nie zabierać zieleni i nie zmniejszać terenów zielonych" - podkreślił premier.

Termomodernizacja

Termomodernizację bloków mieszkalnych i rewitalizację osiedli, m.in. instalacji wodnokanalizacyjnych, zakłada nowy program PiS "Przyjazne Osiedle" - poinformował w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki w Tomaszowie Mazowieckim (woj. łódzkie).

Jak powiedział premier, program "Przyjazne Osiedle" zakłada m.in. termomodernizację i rewitalizację bloków mieszkańców osiedli z tzw. wielkiej płyty.

"Chcemy, aby wielki program ocieplania budynków służył również mieszkańcom, którzy mieszkają w osiedlach z +wielkiej płyty+" - powiedział Morawiecki.

Jak dodał, "musimy doprowadzić również do +zastrzyku finansowego+ ze strony państwa polskiego, środków unijnych po to, aby ten program termomodernizacji zwiększyć".

Premier wyjaśnił, że termomodernizacja ma na celu niższe rachunki, aby mieszkańcy mniej płacili za ciepło, ogrzewanie. "Im lepiej ocieplimy budynki, tym każda złotówka zostanie w kieszeniach mieszkańców" - wyjaśnił szef rządu.

Morawiecki wskazał, że w przypadku rewitalizacji osiedli chodzi o inwestycje w infrastrukturę, "w instalacje różnego rodzaju", jak np. wodnokanalizacyjne.

Fotowoltaika

Środki w programie dla osiedli przeznaczone zostaną również na fotowoltaikę, remonty akustyczne i architekturę zieleni - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki w poniedziałek w Tomaszowie Mazowieckim.

Szef rządu podkreślił, że na dachach blokowisk są tysiące hektarów wystawionych na słońce powierzchni niezagospodarowanych pod kątem energetyki. "Fotowoltaika pozwoli oszczędzać również energię cieplną i energię elektryczna" - dodał.

Morawiecki zaznaczył, że mieszkańcy domów jednorodzinnych korzystają już z fotowoltaiki.

Podkreślił, że cztery lata temu było 100 megawatów mocy zainstalowanej, a dzisiaj ponad 12 gigawatów mocy. "Rząd Prawa i Sprawiedliwości doprowadził do zwiększenia ze 100 megawatów do 12 tys. megawatów. To jest nasza wiarygodność w realizacji programów fotowoltaicznych. I taki program zaproponujemy również dla mieszkańców +wielkiej płyty+" - zapowiedział.

Remonty akustyczne

Kolejnym punktem w programie "Przyjazne Osiedle" są remonty akustyczne.

"Każdy, kto mieszkał w bloku, wie doskonale, jakim problemem jest akustyka. Na to też przeznaczymy środki, tam gdzie będą najbardziej konieczne według specjalistów" - przekazał premier.

Tereny zielone, place zabaw

W programie dla osiedli ujęte zostaną również architektura zieleni, place zabaw, parki i skwery.

"W tym kolejnym punkcie będziemy dbali o zieleń, o parki, aby każdy starszy człowiek, matka z dzieckiem, człowiek po pracy, rodzina cała mogła wyjść do parku, żeby wykorzystać kawałek zieleni na grę w piłkę ze swoimi dziećmi" - powiedział szef rządu. "To wszystko to jest nasze codzienne życie, to jest ważne dla milionów Polaków" - dodał.

Drogi osiedlowe

Morawiecki przekazał, że ostatnim punktem tego programu jest dalszy rozwój dróg gminnych i powiatowych, ale także osiedlowych.

"Zapytajcie swoich burmistrzów, wójtów, prezydentów czy w czasach Platformy Obywatelskiej środki przeznaczone na remonty dróg, na dojazdy do osiedli były porównywalne do tego, co dzisiaj przeznaczamy. No nie były porównywalne" - podkreślił premier.

Koszt programu

Koszt programu dla osiedli z wielkiej płyty ma wynieść co najmniej 5 mld zł w pierwszym roku - oświadczył w poniedziałek w Tomaszowie Mazowieckim premier Mateusz Morawiecki. Program miałby trwać co najmniej 10 lat.

Jak dodał szef rządu na konferencji prasowej, prezentując założenia programu, w pierwszym roku działania nakłady miałyby wynieść co najmniej 5 mld zł, ale - jak zastrzegł premier - "chcemy go rozwijać". Morawiecki wyjaśnił, że program miałby trwać co najmniej 10 lat.

Morawiecki zaznaczył, że program będzie finansowany ze środków rządowych, budżetowych. "To pieniądze zabrane przestępcom i mafiom VAT-owskim" - dodał. Operatorem ma być BGK, który, jak przypomniał Morawiecki, prowadził już programy inwestycji strategicznych. (PAP)

autorzy: Karol Kostrzewa, Bartłomiej Pawlak, Aneta Oksiuta, Marta Stańczyk