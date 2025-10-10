Wzrost sprzedaży mieszkań

„Po wakacjach w biurach deweloperów zrobiło się tłoczniej. Po trzeciej obniżce stóp procentowych we wrześniu sprzedaż mieszkań osiągnęła najwyższy poziom od niemal dwóch lat – na siedmiu największych rynkach sprzedano w ubiegłym miesiącu 4 tys. 400 lokali – podaje Otodom” - napisano w dzienniku.

Potencjalny dalszy wzrost sprzedaży po kolejnym cięciu stóp procentowych

Jak zaznaczono, według JLL, firmy doradczej monitorującej sześć największych rynków, w III kw. deweloperzy sprzedali ponad 10 tys. 800 mieszkań, a od początku roku – 30 tys. „Środowe cięcie stóp do 4,5 proc. może popyt jeszcze zwiększyć. Firmy ograniczają jednak nowe inwestycje” - napisano.

Wzrost oferty mieszkań na rynku

Jak podał Otodom, „we wrześniu sprzedano o 1 tys. 200 mieszkań więcej, niż trafiło na rynek. Mimo to oferta jest bardzo duża – na siedmiu rynkach to ponad 62 tys. lokali, o 21 proc. więcej niż rok wcześniej”. „JLL wskazuje, że w III kw. do oferty na sześciu rynkach trafiło 9 tys. 500 mieszkań. Pod koniec września oferta tych rynków liczyła 60 tys. 300 lokali” - czytamy w artykule.

Rola cięć stóp procentowych i jawności cen

Wyjaśniono, że na sytuację mają wpływ – poza cięciami stóp – m.in. przepisy o jawności cen mieszkań, które weszły w życie 11 września. „Deweloperzy muszą publikować ceny wszystkich lokali i raportować zmiany do rządowego portalu” - napisano.

„Spowodowało to korekty w cennikach. W sierpniu i wrześniu zmieniło się aż 25 proc. ofert” – powiedział szef działu research w portalu RynekPierwotny Jan Dziekoński, cytowany w „Rzeczpospolitej”.